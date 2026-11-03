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Κλήθηκε στην εθνική Σκωτίας ο Πενράις

Στις κλήσεις της εθνικής Σκωτίας για πρώτη φορά στην καριέρα του συμπεριλήφθηκε ο Τζέιμς Πενράις.

Κλήθηκε στην εθνική Σκωτίας ο Πενράις
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Την εξαιρετική του παρουσία με τη φανέλα της Ρέιντζερς εξαργύρωσε ο Τζέιμς Πενράις, καθώς ο 27χρονος αριστερός μπακ συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στις επιλογές της εθνικής ομάδας Ανδρών της Σκωτίας.

Ο Σκωτσέζος αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην ομάδα της Γλασκόβης από την ΑΕΚ, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις σταθερά υψηλές πτήσεις του στη σεζόν.

Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ομάδα του με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ.

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