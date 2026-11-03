· Πανσερραϊκός

Καλούνται να επιστρέψουν 1,5 εκατομμύριο στο Δημόσιο Πανσερραϊκός και Βόλος

Οικονομικές προεκτάσεις αποκτά η υπόθεση χειραγώγησης αγώνων για τον Βόλο και τον Πανσερραϊκό, καθώς οι δύο ομάδες καλούνται να επιστρέψουν συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ από την κρατική χρηματοδότηση που είχαν λάβει.

Καλούνται να επιστρέψουν 1,5 εκατομμύριο στο Δημόσιο Πανσερραϊκός και Βόλος
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Με οικονομικό κόστος, πέρα από την αφαίρεση βαθμών, θα πληρώσουν ο Βόλος και ο Πανσερραϊκός την υπόθεση χειραγώγησης των δύο μεταξύ τους αναμετρήσεων στα play-outs της Super League το 2025.

Οι δύο ΠΑΕ τιμωρήθηκαν με αφαίρεση τριών και τεσσάρων βαθμών αντίστοιχα στα πρωταθλήματα που συμμετέχουν τη φετινή σεζόν, ωστόσο καλούνται πλέον να επιστρέψουν μέρος της κρατικής χρηματοδότησης που είχαν λάβει.

Συγκεκριμένα, το 2025 οι δύο σύλλογοι είχαν εισπράξει συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ από το αρμόδιο υπουργείο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του επαγγελματικού αθλητισμού μέσω των εσόδων από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για χειραγώγηση αγώνα, όταν αυτή συνοδεύεται από αφαίρεση βαθμών, επιστρέφεται το 50% της χρηματοδότησης.

Έτσι, τόσο ο Βόλος όσο και ο Πανσερραϊκός υποχρεούνται να επιστρέψουν από 750.000 ευρώ στο Δημόσιο. Για τους Θεσσαλούς, το ποσό αναμένεται να παρακρατηθεί από τη χρηματοδότηση που θα λάβουν μέσω του στοιχήματος στις αρχές του 2027.

Διαφορετική είναι η περίπτωση του Πανσερραϊκού, ο οποίος μετά τον υποβιβασμό του στη Super League 2 προβλέπεται να εισπράξει περίπου 250.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό θα παρακρατηθεί στο σύνολό του, ενώ η παρακράτηση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, από κάθε χρηματοδότηση που θα του αναλογεί, μέχρι να καλυφθεί η οφειλή.

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