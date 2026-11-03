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ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Μην ταράζεστε στην κόκκινη ΚΑΕ - Τα τηλέφωνα αργούν να ανοίξουν;»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της απάντησε στο νέο «ερυθρόλευκο» παραλήρημα.

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Μην ταράζεστε στην κόκκινη ΚΑΕ - Τα τηλέφωνα αργούν να ανοίξουν;»
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Με μια απολύτως στοχευμένη ανακοίνωση που θέτει την ΚΑΕ Ολυμπιακός με την πλάτη στον τοίχο και ενώπιον των ευθυνών της απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο νέο «ερυθρόλευκο» παραλήρημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, που πρώτη συνεχάρη ένθερμα τον προφυλακισμένο Ευάγγελο Λιόλιο κατά την εκλογή του στην ΕΟΚ, αποθεώνοντας το έως τότε “εξαιρετικό” του έργο, αυτή η ΚΑΕ που παρενέβη κατ’ επανάληψη υπέρ των ορισμών της Βασιλικής Τσαρούχα στο ΑΣΕΑΔ και υπέβαλλε μηνύσεις υπερασπιζόμενη την τιμή της διαιτήτριας που είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό, αυτή η ίδια ΚΑΕ που δεν έχει βρει μία λέξη να αρθρώσει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ, κατέθεσε πάλι καταγγελίες ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ, διότι… δυσφημίσθηκε το… άθλημα.

Μην ταράζεστε εκεί στην κόκκινη ΚΑΕ, που η μισή ΚΕΔ είναι στη φυλακή και όλος ο κόσμος ασχολείται με στημένους αγώνες από διαιτητές που σφύριζαν τελικούς.

Εσείς με την εκκωφαντική σας σιωπή φωνάζετε και δείχνετε σε όλους πώς γίνεται να παριστάνεις τον προστάτη του μπάσκετ, επιχειρώντας μάταια να εξουθενώσεις φυσικά πρόσωπα με αστείες κατηγορίες, την ίδια ώρα που καταπίνεις Τσαρούχες, Παπαπέτρους, Μαυραγάνηδες και… καρτουνάκια με χυδαίο περιεχόμενο.

Τα τηλέφωνα αργούν, να ανοίξουν;»

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