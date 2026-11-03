Αργεντινή: Η πρώτη αποστολή του Σκαλόνι μετά την απόσυρση του Μέσι

Την πρώτη του αποστολή μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την εθνική ομάδα ανακοίνωσε την Τρίτη (3/11) ο Λιονέλ Σκαλόνι, επιλέγοντας συνολικά 28 ποδοσφαιριστές για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της Αργεντινής μέσα στο 2026.

Η «αλμπισελέστε» θα ολοκληρώσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τη χρονιά με δύο εντός έδρας παιχνίδια, στο πλαίσιο του παραθύρου της FIFA για τον Νοέμβριο. Αρχικά, θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη στις 14 Νοεμβρίου στο «Λα Μπομπονέρα», ενώ στις 18 του μήνα θα υποδεχθεί την Κόστα Ρίκα στο στάδιο «Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες», στην Κόρδοβα.

Στα αξιοσημείωτα της λίστας βρίσκεται η παρουσία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, παρά το κάταγμα στη γνάθο που υπέστη πριν από μερικές εβδομάδες, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της Premier League απέναντι στην Έβερτον.

Από την άλλη πλευρά, αρκετά είναι τα σημαντικά ονόματα που απουσιάζουν. Οι Κριστιάν Ρομέρο και Λαουτάρο Μαρτίνες δεν βρίσκονται στη διάθεση του Σκαλόνι εξαιτίας τραυματισμών, ενώ οι Ροντρίγκο Ντε Πολ και Τζιοβάνι Λο Σέλσο δεν επιλέχθηκαν από το τεχνικό επιτελείο. Εκτός αποστολής είναι επίσης οι Ναουέλ Μολίνα και Λεάντρο Παρέδες, καθώς έχουν να εκτίσουν ποινές αποκλεισμού.

Φυσικά, από τη νέα εποχή της εθνικής Αργεντινής απουσιάζουν και οι Λιονέλ Μέσι και Νικολάς Οταμέντι, οι οποίοι έχουν αποχαιρετήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Στα νέα πρόσωπα της αποστολής ξεχωρίζουν ο Άαρον Ανσελμίνο της Τσέλσι και ο Μαριάνο Τροΐλο της Πάρμα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στην επιστροφή του Γκονσάλο Μοντιέλ. Ο αμυντικός δεν είχε συμπεριληφθεί στις κλήσεις για τα φιλικά του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, ωστόσο τώρα επιστρέφει στα πλάνα του Σκαλόνι.

Η αποστολή

Τερματοφύλακες: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Χερόνιμο Ρούγι, Χουάν Μούσο, Σαντιάγκο Μπελτράν.

Αμυντικοί: Γκονσάλο Μοντιέλ, Αγκουστίν Γκιάι, Άαρον Ανσελμίνο, Μαριάνο Τρόιλο, Λεονάρντο Μπαλέρντι, Λισάντρο Μαρτίνες, Φακούντο Μεντίνα, Νικόλας Ταλιαφίκο, Ρομάν Βέγκα.

Μεσοι: Εσεκίελ Φερνάντες , Μάξιμο Περόνε, Εξέκιελ Παλάσιος, Βαλεντίν Μπάρκο, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Νίκολας Πας, Ματίας Σούλε, Φράνκο Μασταντουόνο, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, Τιάγκο Αλμάδα.

Επιθετικοί: Χοσέ Μανουέλ Λόπες, Σαντιάγκο Κάστρο, Χουλιάν Άλβαρες.