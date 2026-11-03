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Ο επόμενος αντίπαλος και η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Δείτε τον επόμενο αντίπαλο και τη βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά τη νίκη του «Δικεφάλου» επί της Ρόμα στο Παλατάκι.

Ο επόμενος αντίπαλος και η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup
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Με τον πιο... χιτσκοκικό τρόπο, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο EuroCup, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 113-111 της Ρόμα στο PAOK Sports Arena χάρις το καλάθι του Μπεν Μουρ από επιθετικό ριμπάουντ στα 0.9''.

Κάπως έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε το τέταρτο ροζ φύλλο αγώνα στη διοργάνωση, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 4-2.

Την επόμενη αγωνιστική, το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι θα τεθεί αντιμέτωπο εκτός έδρας με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, η οποία δεν έχει γευθεί ακόμα τη χαρά της νίκης στο EuroCup.

Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ

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