Ο επόμενος αντίπαλος και η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Με τον πιο... χιτσκοκικό τρόπο, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο EuroCup, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 113-111 της Ρόμα στο PAOK Sports Arena χάρις το καλάθι του Μπεν Μουρ από επιθετικό ριμπάουντ στα 0.9''.

Κάπως έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε το τέταρτο ροζ φύλλο αγώνα στη διοργάνωση, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 4-2.

Την επόμενη αγωνιστική, το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι θα τεθεί αντιμέτωπο εκτός έδρας με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, η οποία δεν έχει γευθεί ακόμα τη χαρά της νίκης στο EuroCup.

Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ