· ΑΕΚ

Σάκοτα ενόψει Φάλκο: «Πλέον κάθε αναμέτρηση έχει σημασία - Τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν»

Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει της κρίσιμης «μάχης» της ΑΕΚ στην Ουγγαρία με αντίπαλο τη Φάλκο για το Basketball Champions League (04/11, 19:00).

Σάκοτα ενόψει Φάλκο: «Πλέον κάθε αναμέτρηση έχει σημασία - Τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού», η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία τη Φάλκο για την 3η αγωνιστική του BCL, με μοναδικό στόχο τη νίκη και την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, ο τεχνικός της «Ένωσης», Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στα διαρκή προβλήματα τραυματισμών που ταλανίζουν την ομάδα του, ενώ εξήρε την συνοχή και τη σταθερότητα των Ούγγρων.

Αναλυτικά η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Σ’ αυτό το σημείο, που βρισκόμαστε, κάθε αναμέτρηση έχει για εμάς μεγάλη σημασία. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο αντίπαλος, θα πρέπει να δείχνουμε σοβαρότητα, παρότι δυστυχώς τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν, όπως ξέρετε. Μόνο αν είμαστε όλοι μαζί και μέσα από τα ματς θα οδηγηθούμε προς το σωστό δρόμο.

Η Φάλκο, είναι μία υπολογίσιμη ομάδα. Κατά την περασμένη περίοδο βρέθηκε στα ημιτελικά του FIBA Eurocup. Διαθέτει μεγάλο αριθμό παικτών, που αγωνίζονται πολλά χρόνια μαζί. Με τον ίδιο προπονητή. Έχουν τη δική τους φιλοσοφία σχετικά με τον τρόπο, που λειτουργούν. Πρόκειται για ένα ματς υψηλών απαιτήσεων. Επιβάλλεται να είμαστε προετοιμασμένοι για ν’ αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση και να φτάσουμε στο στόχο».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σάκοτα ενόψει Φάλκο: «Πλέον κάθε αναμέτρηση έχει σημασία - Τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν»

22:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το φόλοου της... χρονιάς: Το καλάθι του Μουρ που έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ (vid)

22:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Οι θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν όταν κοιμάμαι μετά από αυτή τη νίκη»

22:48 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρίλσκι - Κολοσσός: Τα highlights από την εύκολη επικράτηση των Ροδιτών για το FIBA Europe Cup

22:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο επόμενος αντίπαλος και η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup

22:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Ρόμα 113-111: Από μηχανής... Μουρ έδωσε τη νίκη στον «Δικέφαλο» σε ματς-διαφήμιση του EuroCup

22:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αργεντινή: Η πρώτη αποστολή του Σκαλόνι μετά την απόσυρση του Μέσι

22:09 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Μην ταράζεστε στην κόκκινη ΚΑΕ - Τα τηλέφωνα αργούν να ανοίξουν;»

21:53 CHAMPIONS LEAGUE

UCL: Διπλασίασε τις νίκες της η Γαλατασαράι - «Απέδρασε» από το Λονδίνο με Ντούμπια η Σπόρτινγκ

21:46 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE: Όλη η δράση στους σημερινούς (03/11) αγώνες του Champions League

21:45 SUPER LEAGUE

Καλούνται να επιστρέψουν 1,5 εκατομμύριο στο Δημόσιο Πανσερραϊκός και Βόλος

21:30 EUROLEAGUE

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Καμπάτσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας