Σάκοτα ενόψει Φάλκο: «Πλέον κάθε αναμέτρηση έχει σημασία - Τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν»

Σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού», η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία τη Φάλκο για την 3η αγωνιστική του BCL, με μοναδικό στόχο τη νίκη και την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, ο τεχνικός της «Ένωσης», Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στα διαρκή προβλήματα τραυματισμών που ταλανίζουν την ομάδα του, ενώ εξήρε την συνοχή και τη σταθερότητα των Ούγγρων.

Αναλυτικά η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Σ’ αυτό το σημείο, που βρισκόμαστε, κάθε αναμέτρηση έχει για εμάς μεγάλη σημασία. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο αντίπαλος, θα πρέπει να δείχνουμε σοβαρότητα, παρότι δυστυχώς τα προβλήματα δεν μας εγκαταλείπουν, όπως ξέρετε. Μόνο αν είμαστε όλοι μαζί και μέσα από τα ματς θα οδηγηθούμε προς το σωστό δρόμο.

Η Φάλκο, είναι μία υπολογίσιμη ομάδα. Κατά την περασμένη περίοδο βρέθηκε στα ημιτελικά του FIBA Eurocup. Διαθέτει μεγάλο αριθμό παικτών, που αγωνίζονται πολλά χρόνια μαζί. Με τον ίδιο προπονητή. Έχουν τη δική τους φιλοσοφία σχετικά με τον τρόπο, που λειτουργούν. Πρόκειται για ένα ματς υψηλών απαιτήσεων. Επιβάλλεται να είμαστε προετοιμασμένοι για ν’ αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση και να φτάσουμε στο στόχο».