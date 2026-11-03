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Τρινκιέρι: «Οι θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν όταν κοιμάμαι μετά από αυτή τη νίκη»

Όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι, αμέσως μετά τη δραματική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ρόμα στο «Παλατάκι» για την 6η αγωνιστική του EuroCup.

Τρινκιέρι: «Οι θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν όταν κοιμάμαι μετά από αυτή τη νίκη»
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Με τον πιο... δραματικό τρόπο, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στο EuroCup, «λυγίζοντας» με 113-111 την Ρόμα στο «Παλατάκι» για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Αντρέα Τρινκιέρι κλήθηκε να σχολιάσει τη μεγάλη νίκη της ομάδας του, υπογραμμίζοντας πως το μόνο που έχει σημασία στην παρούσα φάση είναι το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:

Για τη νίκη: «Οι θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν όταν κοιμάμαι μετά από αυτή τη νίκη με τόσους πολλούς πόντους και το πώς ήρθε. Το μόνο που μετράει για εμάς είναι η νίκη και να συνεχίσουμε να νικάμε. Έιχαμε καλές στιγμές, βάλαμε μεγάλα σουτ, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το ματς καλύτερα. Σε αυτή τη στιγμή έχει σημασία η νίκη και μόνο αυτό».

Για τα φάουλ στο σημερινό παιχνίδι: «Χάσαμε το μομέντουμ, αλλά είχα αυτούς τους παίκτες στο φινάλε. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις».

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