UCL: Διπλασίασε τις νίκες της η Γαλατασαράι - «Απέδρασε» από το Λονδίνο με Ντούμπια η Σπόρτινγκ

Με δύο σημαντικές αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.

Από τη μία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέρασε με 1-0 από το Λονδίνο και την ουδέτερη έδρα της Σαχτάρ, που αγωνίστηκε τυπικά ως γηπεδούχος στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ η Γαλατασαράι επικράτησε με 2-0 της Στουτγκάρδης στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκοντας και τα δύο γκολ της στο πρώτο ημίχρονο.

Η Σπόρτινγκ, παρά την αποχώρηση του Ρουί Μπόρζες από τον πάγκο, κατάφερε να πάρει το τρίποντο υπό τις οδηγίες του υπηρεσιακού Τιάγο Φερνάντες, με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα και να αντικαθίσταται στο 70ό λεπτό από τον Σαλαζάρ.

Οι Πορτογάλοι έφτασαν τους εννέα βαθμούς, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη τους σε τέσσερις αγωνιστικές και ανεβαίνοντας προσωρινά στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Στην Κωνσταντινούπολη από την άλλη, η Γαλατασαράι χρειάστηκε μόλις ένα ημίχρονο για να κάμψει την αντίσταση της Στουτγκάρδης, παίρνοντας τη νίκη με 2-0 χάρη στη «ντοπιέτα» του Αλεξέι Μπατράκοφ .

Κάπως έτσι, έφτασε τους έξι βαθμούς, μετρώντας πλέον δύο νίκες σε τέσσερα παιχνίδια και ανεβαίνοντας προσωρινά στη 14η θέση.