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Ο Ολυμπιακός το... βιολί του

Η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την καταγγελία κατά της Μαργαρίτας Θάνου εξέδωσε μία ακόμη ανακοίνωση κατά του Παναθηναϊκού, τη στιγμή που η πρώην ηγεσία του ελληνικού μπάσκετ η οποία στηρίχθηκε από τους «ερυθρόλευκους» βρίσκεται προφυλακισμένη.

Ο Ολυμπιακός το... βιολί του
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Τη στιγμή που το ελληνικό μπάσκετ βιώνει τη χειρότερη στιγμή της ιστορίας του, οι διοικούντες στην ΚΑΕ Ολυμπιακός παραμένουν αμέτοχοι, αλλά ταυτόχρονα παραμένουν πιστοί στις συνήθειες.

Μετά και τη νέα ανακοίνωση που εξέδωσαν κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ξεκάθαρο ότι βλέπουν τους «πράσινους» και στον... ύπνο τους.

Αναλυτικά η νέα ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Στις 29/10 η ΚΑΕ ΠΑΟ τιμωρήθηκε από τον Πειθαρχικό Δικαστή Euroleague με πρόστιμο, για πανό και υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων της στις 22/10, τα οποία όλως συκοφαντικά επιχειρούσαν να εμπλέξουν την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και τον προπονητή της Γ. Μπαρτζώκα στην υπό διερεύνηση δικαστική υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, έχει κινηθεί, με καταγγελία της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία κατά του σημερινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟ Δ. Γιαννακόπουλου για την αναδημοσίευση στο Instagram των παραπάνω έκνομων συμπεριφορών των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟ».

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