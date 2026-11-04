Champions League: Σκόρπισε τη Βιγιαρεάλ και έκανε το 4/4 η Παρί - Ανατροπή-έπος για την Γιουνάιτεντ

Ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε η Παρί Σεν Ζερμέν, διαλύοντας με 6-0 τη Βιγιαρεάλ στο Μαδριγάλ και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση στη League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς προηγήθηκε με 4-0 πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και παραμένοντας μόνη στην κορυφή.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε με 3-0 της Άστον Βίλα στο «Καμπ Νου», υποχρεώνοντας τους Άγγλους στην πρώτη τους απώλεια στη διοργάνωση. Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους Καταλανούς, με τον Ζοάο Γκόμες να κάνει ένα απίστευτο λάθος και να προσφέρει ουσιαστικά έτοιμο γκολ στον Λαμίν Γιαμάλ μόλις στο 7ο λεπτό.

Στο Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ πανηγύρισε εντυπωσιακή νίκη με ανατροπή απέναντι στη Ρόμα, επικρατώντας με 3-2, παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι το 83ο λεπτό. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Ματέους Κούνια, ο οποίος με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά (83’, 86’) υπέγραψε την επιστροφή των «Κόκκινων Διαβόλων».

Την ίδια ώρα, η Μπάγερν πέρασε από τη Μαδρίτη, επικρατώντας με 2-0 της Ατλέτικο, με τον 18χρονο Λέναρτ Καρλ να ανοίγει τον δρόμο προς τη νίκη.

Τέλος, εύκολο έργο είχε και η Ίντερ, η οποία επιβλήθηκε με 3-0 της Φέγενορντ στο Ρότερνταμ, συμπληρώνοντας μία βραδιά με πλούσιο θέαμα.

Tα αποτελέσματα της βραδιάς και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σαχτάρ - Σπόρτινγκ 0-1

(59' Ντουμπιά)

Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη 2-0

(12', 15' Μπατράκοφ)

Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα 3-0

(7΄ Γιαμάλ, 52΄,65΄ Ραφίνια)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 0-2

(54΄ Καρλ, 74΄ Λάιμερ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα 3-2

(58΄ Φερνάντες, 83΄,86΄Κούνια - 11΄ Σουλέ, 17΄πεν. Μάλεν)

Φέγενορντ - Ίντερ 0-3

(8΄ Μπίσεκ, 34΄ Εσπόζιτο, 54΄ Ζιελίνσκι)

Μπόντο Γκλιμτ - Λιλ 0-0

Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-6

(9΄ Νέβες, 12΄ Ντουέ, 13΄ Μαγιουλού, 17΄,50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ, 78΄ Μπολί)

ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

(19΄,37΄ Γιόργκενσεν, 44΄ Λιούμπιτσιτς, 48΄ Αντενίραν)

Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ 4/11, 19:45

ΑΕΚ - Ρεάλ 4/11, 19:45

Ντόρτμουντ - Μπέτις 4/11, 22:00

Πόρτο - Νάπολι 4/11, 22:00

Αϊντχόφεν - Μπριζ 4/11, 22:00

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 4/11, 22:00

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 4/11, 22:00

Λανς - Κόμο 4/11, 22:00

Βίκινγκ - Σαμπάχ 4/11, 22:00

Η βαθμολογία