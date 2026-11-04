Ρεάλ - Παναθηναϊκός AKTOR: Ψάχνει ηχηρή αντίδραση στη Μαδρίτη - Η ώρα και το κανάλι

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Με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη (4/11), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ταξιδεύουν στην ισπανική πρωτεύουσα με στόχο να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και να διεκδικήσουν ένα σημαντικό διπλό απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της EuroLeague.

Η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τη βαθμολογική θέση των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 7-2, ενώ η Ρεάλ ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 6 νίκες και 3 ήττες. Συνεπώς, πρόκειται για ένα παιχνίδι που μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Η «βασίλισσα» προέρχεται από μία ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 95-76, διευρύνοντας το νικηφόρο σερί της. Μάλιστα, μετρά 6 συνεχόμενες νίκες στην EuroLeague και διαθέτει μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης, με μέσο όρο 96,2 πόντους ανά παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά, το «τριφύλλι» θέλει να αφήσει πίσω του τις ήττες από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη με 83-68 και τον Άρη με 101-91 για το πρωτάθλημα, βγάζοντας ηχηρή αντίδραση σε μία από τις πιο απαιτητικές έδρες της Ευρώπης. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς καλείται να βρει μεγαλύτερη επιθετική συνέπεια, να περιορίσει τα λάθη της και να παρουσιάσει την αμυντική προσήλωση που απαιτείται σε τέτοιου επιπέδου αναμετρήσεις.

Το έργο του Παναθηναϊκού γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό από την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ της Ρεάλ. Η παρουσία του Έντι Ταβάρες κοντά στο καλάθι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι φιλοξενούμενοι, ενώ η περιφερειακή γραμμή των Μαδριλένων διαθέτει την εμπειρία και την εκτελεστική ικανότητα για να τιμωρήσει κάθε αμυντική αδράνεια.

Βέβαια, η Ρεάλ αντιμετωπίζει και σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, με τις απουσίες των Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν, αλλά και την αμφίβολη συμμετοχή του Φακούντο Καμπάτσο.

Για τον Παναθηναϊκό, το ζητούμενο είναι να επιβάλει τον δικό του ρυθμό, να αξιοποιήσει την ποιότητα των Κέντρικ Ναν και των υπόλοιπων πρωταγωνιστών του και να διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητές του. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις τέτοιων αγώνων και η διαχείριση των κρίσιμων στιγμών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, στη Movistar Arena της Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.