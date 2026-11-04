· Παναθηναϊκός · Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ - Παναθηναϊκός AKTOR: Ψάχνει ηχηρή αντίδραση στη Μαδρίτη - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο κορυφαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι του μπάσκετ, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες με εμφατικό τρόπο.

Ηλίας Λαλιώτης

Ρεάλ - Παναθηναϊκός AKTOR: Ψάχνει ηχηρή αντίδραση στη Μαδρίτη - Η ώρα και το κανάλι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστολή στη Μαδρίτη

Με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη (4/11), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ταξιδεύουν στην ισπανική πρωτεύουσα με στόχο να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και να διεκδικήσουν ένα σημαντικό διπλό απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της EuroLeague.

Η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τη βαθμολογική θέση των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 7-2, ενώ η Ρεάλ ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 6 νίκες και 3 ήττες. Συνεπώς, πρόκειται για ένα παιχνίδι που μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Η «βασίλισσα» προέρχεται από μία ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 95-76, διευρύνοντας το νικηφόρο σερί της. Μάλιστα, μετρά 6 συνεχόμενες νίκες στην EuroLeague και διαθέτει μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης, με μέσο όρο 96,2 πόντους ανά παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά, το «τριφύλλι» θέλει να αφήσει πίσω του τις ήττες από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη με 83-68 και τον Άρη με 101-91 για το πρωτάθλημα, βγάζοντας ηχηρή αντίδραση σε μία από τις πιο απαιτητικές έδρες της Ευρώπης. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς καλείται να βρει μεγαλύτερη επιθετική συνέπεια, να περιορίσει τα λάθη της και να παρουσιάσει την αμυντική προσήλωση που απαιτείται σε τέτοιου επιπέδου αναμετρήσεις.

Το έργο του Παναθηναϊκού γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό από την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ της Ρεάλ. Η παρουσία του Έντι Ταβάρες κοντά στο καλάθι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι φιλοξενούμενοι, ενώ η περιφερειακή γραμμή των Μαδριλένων διαθέτει την εμπειρία και την εκτελεστική ικανότητα για να τιμωρήσει κάθε αμυντική αδράνεια.

Βέβαια, η Ρεάλ αντιμετωπίζει και σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, με τις απουσίες των Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν, αλλά και την αμφίβολη συμμετοχή του Φακούντο Καμπάτσο.

Για τον Παναθηναϊκό, το ζητούμενο είναι να επιβάλει τον δικό του ρυθμό, να αξιοποιήσει την ποιότητα των Κέντρικ Ναν και των υπόλοιπων πρωταγωνιστών του και να διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητές του. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις τέτοιων αγώνων και η διαχείριση των κρίσιμων στιγμών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, στη Movistar Arena της Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντέσερς: «Όνειρό μου να τελειώσω την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό κατακτώντας τίτλους»

09:27 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Αφιέρωμα της «AS» στον Γιόβιτς - «Ο "πολεμιστής" κάτω από τον Ολυμπο»

09:15 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Ρεαλ Μαδρίτης: Με εκτεταμένο ροτέσιον και επιστροφή Βινίσιους η πιθανή ενδεκάδα του Μουρίνιο

09:06 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η άμυνα που δεν αλλάζει και τα διλήμματα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα

08:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης: Μάχη κορυφής με φόντο την πρωτιά στον όμιλο - Η ώρα και το κανάλι

08:35 MVP

DeJuan Blair: Το ιατρικό θαύμα του NBA που έπαιζε χωρίς πρόσθιους χιαστούς και στα δύο γόνατα

08:23 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ του Τσιμικά, τη Ντόρτμουντ του Καρέτσα και όλη τη δράση

08:15 EUROLEAGUE

Ρεάλ - Παναθηναϊκός AKTOR: Ψάχνει ηχηρή αντίδραση στη Μαδρίτη - Η ώρα και το κανάλι

07:57 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η μεγάλη πρόκληση στο 100ό παιχνίδι της στη Νέα Φιλαδέλφεια - Ωρα και κανάλι

07:43 EUROPA LEAGUE

Ρεν - Ολυμπιακός: Το 4/4 στο Europa League περνάει από το «Roazhon Park» - Η ώρα και το κανάλι

02:27 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Οραντέα: Τα highlights από το 5/5 των Νησιωτών στο FIBA Europe Cup (vid)

00:13 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας