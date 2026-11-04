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Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης: Μάχη κορυφής με φόντο την πρωτιά στον όμιλο - Η ώρα και το κανάλι

Δύσκολη αναμέτρηση για τους «κίτρινους» στο Ισραήλ με τον νικητή να ανεβαίνει στην πρώτη θέση.

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης: Μάχη κορυφής με φόντο την πρωτιά στον όμιλο - Η ώρα και το κανάλι
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Μία ιδιαίτερα απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία περιμένει τον Άρη στο Βελιγράδι, όπου αντιμετωπίζει τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για την 6η αγωνιστική του EuroCup. Πρόκειται για ένα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο αήττητες ομάδες του 1ου ομίλου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Οι «κίτρινοι» ταξιδεύουν με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει της Τσεντεβίτα με 78-73 για το EuroCup, αλλά και του Παναθηναϊκού με 101-91 στο πλαίσιο της GBL. Στόχος τους είναι να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί και να αποκτήσουν προβάδισμα στη μάχη για την κορυφή.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς προέρχεται από το εκτός έδρας 90-83 επί της Λε Μαν και θέλει να διατηρήσει το απόλυτο.

Στα αγωνιστικά, ο Στέφαν Γιόβιτς βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη και ακολούθησε την αποστολή στο Βελιγράδι. Αντίθετα, εκτός πλάνων παραμένουν οι Χαραλαμπόπουλος, Μποχωρίδης και Τανούλης.

Η ώρα και το κανάλι

Ο Άρης φιλοξενείται από τη Χάποελ Ιερασουλήμ και το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 στην «Hala Sportova Ranko Žeravica».

Το κανάλι που θα μεταδόσει την αναμέτρηση των «κίτρινων» είναι το Novasports 4.

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