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ΑΕΚ - Ρεαλ Μαδρίτης: Με εκτεταμένο ροτέσιον και επιστροφή Βινίσιους η πιθανή ενδεκάδα του Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αναμένεται να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες επιλογές του, ωστόσο η ποιότητα στην ενδεκάδα της ξεχειλίζει 

ΑΕΚ - Ρεαλ Μαδρίτης: Με εκτεταμένο ροτέσιον και επιστροφή Βινίσιους η πιθανή ενδεκάδα του Μουρίνιο
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Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League συνεχίζεται με τη μεγαλύτερη πρόκληση της «Ένωσης» στη διοργάνωση καθώς αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Η ΑΕΚ έχει συγκεντρώσεις μέχρι στιγμής 3 βαθμούς έπειτα από τη νίκη της επί της ΛΑΣΚ στην πρώτη αγωνιστική μετά από την φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μάριν, ενώ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να φύγει με βαθμούς από την απαιτητική της αποστολή στο Λονδίνο, οπού αντιμετώπισε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ αλλά και την Μάντσεστερ Σίτι.

Αντίθετα, η Ρεάλ έρχεται στην Αθήνα έχοντας κάνει ήδη το 3/3 στο Champions League και μετρά επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με τη Marca ο Ζοσέ Μουρίνιο αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέσιον και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στα βασικά του πλάνα, ενώ παράλληλα έχει ξανά στη διάθεση του τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εγχώριες διοργανώσεις λόγω ποινής.

Καρέρα, Ντούμφρις, Ρούντιγκερ και Καμαβινγκά αναμένεται να βρίσκονται στο βασικό σχήμα, ενώ πολύ πιθανό είναι να δούμε και τον Μπραχίμ Ντίας να χρησιμοποιείται στο δεξί άκρο της επίθεσης. Παράλληλα, ο Βαλβέρδε έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό που αποκόμισε στο «Clasico».

Ωστόσο παρά το αναμενόμενο ροτέσιον που δεδομένα θα προχωρήσει ο Μουρίνιο, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ποιότητα της «Βασίλισσας» ξεχειλίζει και στην «δεύτερη» ενδεκάδα της.

Η πιθανή 11αδα του Μουρίνιο: Κουρτουά - Ντούμφρις - Χάουσεν - Ρούντιγκερ - Καρέρας - Βαλβέρδε - Καμαβινγκά - Μπέλιγχαμ - Μπραχίμ - Βινίσιους - Εμπαπέ

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