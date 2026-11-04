Ιστορικό ρεκόρ για τον Γιαμάλ: Ανέβηκε στην πρώτη θέση των teenage σκόρερ του Champions League

Ο Λαμίν Γιαμάλ έπειτα από μια ακόμα φοβερή αναμέτρηση στο Champions League, αυτή τη φορά απέναντι στην Άστον Βίλα στη νίκη της Μπαρτσελόνα με 3-0, κατάφερε να σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ και να κατακτήσει μια ακόμα πρωτιά.

Ο 19χρονος αστέρας των Καταλανών άνοιξε το σκορ στον θρίαμβο της Μπαρτσελόνα μόλις στο 19ο λεπτό και πέτυχε το 14ο γκολ του στο Champions League, ξεπερνώντας τον Κιλιάν Εμπαπέ με 13 και έγινε ο νεαρός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στην ιστορική λίστα των ποδοσφαιριστών με τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση πριν κλείσουν τα 20 έτη, ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται πλέον στην κορυφή με 14 τέρματα σε 37 συμμετοχές, αφήνοντας πίσω του τον Κιλιάν Εμπαπέ με 13 γκολ, τον Έρλινγκ Χάαλαντ με 10, τον Τζάστιν Κλάιφερτ με 7, καθώς και τους Ραούλ, Καρίμ Μπενζεμά και Τζουντ Μπέλιγχαμ που ακολουθούν με 6 τέρματα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ «σεληνιάζεται» στο Champions League αφού σε 37 συμμετοχές μετρά 27 συμμετοχές σε γκολ, έχοντας πετύχει 14 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ.