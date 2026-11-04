· Μπαρτσελόνα

Ιστορικό ρεκόρ για τον Γιαμάλ: Ανέβηκε στην πρώτη θέση των teenage σκόρερ του Champions League

Ο Γιαμάλ άφησε πίσω του τον Κιλιάν Εμπαπέ και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στο Champions League πριν κλείσει τα 20 έτη

Ιστορικό ρεκόρ για τον Γιαμάλ: Ανέβηκε στην πρώτη θέση των teenage σκόρερ του Champions League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λαμίν Γιαμάλ έπειτα από μια ακόμα φοβερή αναμέτρηση στο Champions League, αυτή τη φορά απέναντι στην Άστον Βίλα στη νίκη της Μπαρτσελόνα με 3-0, κατάφερε να σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ και να κατακτήσει μια ακόμα πρωτιά.

Ο 19χρονος αστέρας των Καταλανών άνοιξε το σκορ στον θρίαμβο της Μπαρτσελόνα μόλις στο 19ο λεπτό και πέτυχε το 14ο γκολ του στο Champions League, ξεπερνώντας τον Κιλιάν Εμπαπέ με 13 και έγινε ο νεαρός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στην ιστορική λίστα των ποδοσφαιριστών με τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση πριν κλείσουν τα 20 έτη, ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται πλέον στην κορυφή με 14 τέρματα σε 37 συμμετοχές, αφήνοντας πίσω του τον Κιλιάν Εμπαπέ με 13 γκολ, τον Έρλινγκ Χάαλαντ με 10, τον Τζάστιν Κλάιφερτ με 7, καθώς και τους Ραούλ, Καρίμ Μπενζεμά και Τζουντ Μπέλιγχαμ που ακολουθούν με 6 τέρματα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ «σεληνιάζεται» στο Champions League αφού σε 37 συμμετοχές μετρά 27 συμμετοχές σε γκολ, έχοντας πετύχει 14 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:52 CONFERENCE LEAGUE

«Ντόπες» των οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στους ποδοσφαιριστές πριν τον Παναθηναϊκό - Βίντεο

11:36 CHAMPIONS LEAGUE

Τσιάρτας στη Marca: «Η Ρεάλ αξίζει σεβασμό αλλά καθόλου φόβο - Είχα επαφές με τον Ντι Στέφανο»

11:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ίντερ πλησιάζει στην απόκτηση του Κιέζα

11:09 CHAMPIONS LEAGUE

Το φοβερό βίντεο που ετοίμασε η ΑΕΚ για τον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ - «Ήρθε η ώρα»

11:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η δοκιμασία του Αρτέτα στον Τζόλη στην προπόνηση της Άρσεναλ που έγινε viral - Βίντεο

11:00 SUPER LEAGUE

Elite Ισπανός διαιτήτης στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

10:47 CHAMPIONS LEAGUE

Το αφιέρωμα της «AS» στον Μάνταλο: «Το είδωλο της ΑΕΚ που έζησε την αναγέννησή της»

10:36 OPINION

Τελικά, ο Ολυμπιακός θέλει το καλό του μπάσκετ, ή το κακό του Παναθηναϊκού;

10:33 CHAMPIONS LEAGUE

Κόβατς για Καρέτσα: «Θα τον επαναφέρουμε σταδιακά - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

10:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γουέστ Χαμ: Απολύθηκε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο - Το φαβορί να γίνει νέος προπονητής του Μαυροπάνου

10:02 CHAMPIONS LEAGUE

Ιστορικό ρεκόρ για τον Γιαμάλ: Ανέβηκε στην πρώτη θέση των teenage σκόρερ του Champions League

09:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντέσερς: «Όνειρό μου να τελειώσω την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό κατακτώντας τίτλους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας