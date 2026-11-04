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Το αφιέρωμα της «AS» στον Μάνταλο: «Το είδωλο της ΑΕΚ που έζησε την αναγέννησή της»

Η Ισπανική εφημερίδα με αφορμή την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε αφιέρωμα στον Πέτρο Μάνταλο, τον οποίο χαρακτηρίζει αναμορφωτή της «Ένωσης» και τον ποδοσφαιριστή που συνδέει διαφορετικές εποχές στην ιστορία του συλλόγου 

Το αφιέρωμα της «AS» στον Μάνταλο: «Το είδωλο της ΑΕΚ που έζησε την αναγέννησή της»
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Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για τον αρχηγό και ηγέτη της ΑΕΚ, Πέτρο Μάνταλο ετοίμασε η «AS», έπειτα από εκείνο που εκείνο που είχε ετοιμάσει για τον Λούκα Γιόβιτς, παρουσιάζοντας τον Έλληνα μεσοεπιθετικό ως ως σύμβολο της επιστροφής της Ένωσης στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και στο Champions League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στην μεγαλύτερή της πρόκληση στο Champions League στο πλαίσιο της League Phase της διοργάνωσης και η Ισπανική εφημερίδα στρέφει την προσοχή της στον αρχηγό της «Ένωσης» Πέτρο Μάνταλο αναλύοντας την διαδρομή του Έλληνα ποδοσφαιριστή και τη σημασία του για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Συνδέουν άρρηκτα τον Μάνταλο με την «αναγέννηση» της ΑΕΚ και στέκονται στην απόφαση του να ενταχθεί στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2014, την ώρα που η ομάδα αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία.

Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, ο Μάνταλος αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς, ζώντας την επιστροφή στη Super League, την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2016, το πρωτάθλημα του 2018, το νταμπλ του 2023 και τις ευρωπαϊκές παρουσίες της ομάδας, γράφουν οι Ισπανοί.

Μάλιστα ο Μάνταλος παρουσιάζεται ως ένας ποδοσφαιριστής που συνδέει διαφορετικές εποχές του συλλόγου, από τα δύσκολα χρόνια της ανασυγκρότησης μέχρι την επιστροφή στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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