Κόβατς για Καρέτσα: «Θα τον επαναφέρουμε σταδιακά - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και θέλησε να της χαλάσει το «απόλυτο» αφού η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει ξεκινήσεις με τρεις νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες της.

Ο Νίκο Κόβατς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα αναφέρθηκε στις δυσκολίες της αναμέτρησης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Κωνσταντίνο Καρέτσα που ανεβάζει ρυθμούς μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Ο διεθνής εξτρέμ αγωνίστηκε ως αλλαγή για 23 λεπτά στο «Klasiker» απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου (2-2) για το πρωτάθλημα, με τον προπονητή του να εμφανίζεται αισιόδοξος για τη φυσική κατάσταση του ποδοσφαιριστή του, ωστόσο τόνισε πως θα χρειαστεί διαχείριση προκειμένου να επιστρέψει σταδιακά στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση.

«Έχουμε σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας. Οι δύο νεαροί θα αγωνιστούν με την Κ19, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στην αποστολή. Είναι ευχάριστο να βλέπεις πολλούς παίκτες στο προπονητικό γήπεδο και είμαστε αισιόδοξοι για το αυριανό παιχνίδι. Ο Καρέτσας έχει πλέον αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό. Πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής και θα συνεχίσουμε να τον επαναφέρουμε σταδιακά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην βιαστούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροάτης τεχνικός.

Σύμφωνα με τους Γερμανούς, πιθανότερο είναι ο Έλληνας εξτρέμ να επιστρέψει στην αρχική 11αδα μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, όταν θα έχει αποκτήσει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του και θα είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση.