Το μήνυμα του Καρέτσα μετά το πρώτο του "Klassiker": «Ευλογία να βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε οριστικά πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα και πάτησε ξανά χορτάρι στην εκτός έδρας ισοπαλία με 2-2 της Μπορούσια Ντόρτμουντ κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός τέθηκε ξανά στη διάθεση του Νίκο Κόβατς και, περνώντας ως αλλαγή στο 67' στην «Allianz Arena», αποδείχθηκε κομβικός για τους Βεστφαλούς.

Συγκεκριμένα, στο 89ο λεπτό, ο Καρέτσας ξεκίνησε τη φάση από την οποία ο Φάμπιο Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό 2-2, χαρίζοντας στην Ντόρτμουντ έναν πολύτιμο βαθμό ενόψει της συνέχειας.

«Τι ευλογία να βρίσκομαι πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Εξαιρετική ομαδική εμφάνιση στο Μόναχο. Όλη η δόξα στον Θεό», έγραψε ο Καρέτσας στα social media αμέσως μετά το παιχνίδι.