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Το μήνυμα του Καρέτσα μετά το πρώτο του "Klassiker": «Ευλογία να βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για λογαριασμό της Ντόρτμουντ, με τον 18χρονο άσο να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο πρώτο "Klassiker" της σεζόν στην Bundesliga κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου.

Το μήνυμα του Καρέτσα μετά το πρώτο του "Klassiker": «Ευλογία να βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο»
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε οριστικά πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα και πάτησε ξανά χορτάρι στην εκτός έδρας ισοπαλία με 2-2 της Μπορούσια Ντόρτμουντ κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός τέθηκε ξανά στη διάθεση του Νίκο Κόβατς και, περνώντας ως αλλαγή στο 67' στην «Allianz Arena», αποδείχθηκε κομβικός για τους Βεστφαλούς.

Συγκεκριμένα, στο 89ο λεπτό, ο Καρέτσας ξεκίνησε τη φάση από την οποία ο Φάμπιο Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό 2-2, χαρίζοντας στην Ντόρτμουντ έναν πολύτιμο βαθμό ενόψει της συνέχειας.

«Τι ευλογία να βρίσκομαι πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Εξαιρετική ομαδική εμφάνιση στο Μόναχο. Όλη η δόξα στον Θεό», έγραψε ο Καρέτσας στα social media αμέσως μετά το παιχνίδι.

https://www.instagram.com/p/DfMaN1hjInm/
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