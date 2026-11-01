Βεζένκοφ: «Έχουμε βάθος, το μυαλό στον Ερυθρό Αστέρα»

To «5 στα 5» στην Stoiximan GBL έκανε ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 91-62 του Περιστερίου στη SUNEL Arena για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 23' λεπτά συμμετοχής.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας του αγώνα, ο MVP των Πειραιωτών στάθηκε στο βάθος που υπάρχει φέτος στο ρόστερ, ενώ αναφέρθηκε και στο απαιτητικό παιχνίδι που ακολουθεί για την EuroLeague κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο φόργουορντ του Ολυμπιακού:

«Είναι η προσέγγιση και η πνευματική συγκέντρωση που έχουμε. Το Περιστέρι είναι μια πολύ καλή ομάδα, ξέραμε ποιον αντιμετωπίζουμε. Μπήκαμε δυνατά και δεν τους αφήσαμε περιθώριο. Κάναμε τη δουλειά, τελειώσαμε την εβδομάδα με 3Χ3 και τώρα θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε για τη συνέχεια. Γι αυτό έχουμε τόσο μεγάλο βάθος για να γίνεται η δουλειά.

Δεν έχει σημασία η θέση που θα παίζεις στο παρκέ, αρκεί να είσαι στο παρκέ. Θέλουμε όλοι να είμαστε υγιείς, όλοι πρέπει να κάνουν το βήμα παραπάνω. Τα καταφέρνουμε καλά, αλλά την Παρασκευή έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρωλίγκα.

Είμαστε μια ομάδα και θέλουμε όλοι να παίζουμε. Στις προπονήσεις το αντιλαμβανόμαστε και θα χαρεί ο ένας για τον άλλο. Δεν υπάρχουν πάντα ευκαιρίες στο πρωτάθλημα, αλλά τα παιδιά δουλεύουν πολύ. Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και όλοι έχουν το μέλλον μπροστά τους».