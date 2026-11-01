Μπαρτζώκας: «Το πλάνο είναι να παίξει την Παρασκευή ο Φουρνιέ - Καταπληκτικός ο Καραγιαννίδης» (vid)

Ο Ολυμπιακός ήταν... σαρωτικός κόντρα στο Περιστέρι, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν άνετα με 91-62 στη SUNEL Arena και να συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους στη Stoiximan GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην διαχείριση του ρόστερ σε παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά και στις πιθανότητες που συγκεντρώνει ο Εβάν Φουρνιέ να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι της EuroLeague απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Aναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Παίξαμε Παρασκευή, είχαμε διπλή εβδομάδα. Το Περιστέρι το έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση εγώ και οι συνεργάτες μου. Έπαιξαν χωρίς τον Νίκολς. Ήταν ένα παιχνίδι που προσφέρθηκε για παίκτες σαν τον Καραγιαννίδη, που έκανε καταπληκτική εμφάνιση, αλλά και για τον Νετζήπογλου και τον Πλώτα.

Έχουμε μεγάλο ρόστερ και οι Έλληνες παίκτες που έχουμε, που δεν έχουν ρόλο στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ καλοί παίκτες. Είναι ευκαιρία για να πάρουν και αυτοί χρόνο στην Ευρωλίγκα. Το πλάνο είναι να παίξει ο Φουρνιέ την Παρασκευή, στις προπονήσεις δείχνει ότι είναι καλά».