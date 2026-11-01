· Ρεάλ Μαδρίτης

«Πάτησε» την Μπούργος στη Μαδρίτη πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε εύκολα με 90-79 της Μπούργος στη Movistar Arena για την 6η αγωνιστική της ACB, πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στη Μαδρίτη για την EuroLeague.

«Πάτησε» την Μπούργος στη Μαδρίτη πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR η Ρεάλ
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Συνεχεία στην εντυπωσιακή της πορεία στην Liga ACB έδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η «Βασίλισσα» επικράτησε με 90-79 της Μπούργος εντός έδρας λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (4/11, 21:45) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πάτησε το... γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και έφτασε χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα στη νίκη, με τον Λουαού-Καμπαρό να ξεχωρίζει με 17 πόντους, τον Μαξ Σούλγκα να προσθέτει 14 και τον Ολιβιέ Σαρ 11.

Η Ρεάλ παρέμεινε στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος με το απόλυτο των έξι νικών (6-0), ενώ απέναντι στο «τριφύλλι» θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, καθώς οι Τεό Μαλεντόν, Μίκαελ Γιάντουνεν, Γκάμπριελ Ντεκ, Νικ Σμιθ και Ουσμάν Γκαρούμπα δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Στον αντίποδα, για την Μπούργος πρώτοι σκόρερ αναδείχθηκαν οι Κρίστιαν Σενγκφέλντερ και Ραούλ Λοκάμπο με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 14-17, 39-31, 64-53, 90-79

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