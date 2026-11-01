Άρης: Οι επιλογές του Γρηγορίου για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

Ο Άρης ταξιδεύει στη Λιβαδειά με στόχο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, διεκδικώντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου διατηρεί τον Παπασαραφιανό στο βασικό σχήμα, επαναφέρει τον Ρίτσαρντς στην ενδεκάδα και επιλέγει τον Γένσεν στο πλευρό του Χόνγκλα στη μεσαία γραμμή.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ρικάρντο Βέλιο, με τους Πετρίς και Ρίτσαρντς στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Το δίδυμο των στόπερ θα αποτελούν οι Φαμπιάνο και Σούταλο.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Χόνγκλα και Γένσεν, ενώ στην επιθετική γραμμή ο Γκαρέ θα καλύψει τη δεξιά πλευρά και ο Παπασαραφιανός την αριστερή. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθούν οι Κουαμέ και Καντεβέρε.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Πετρίς, Χόνγκλα, Γένσεν, Παπασαραφιανός, Γκαρέ, Κουαμέ, Καντεβέρε.