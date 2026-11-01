Μπαρτζώκας: «Δεν ήταν παιχνίδι που θα παίρναμε περπατώντας - Συγχαρητήρια στον Καραγιαννίδη»

O Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του στη Stoiximan GBL, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 91-62 του Περιστερίου στη SUNEL Arena για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σοβαρότητα που έδειξαν οι παίκτες του, ενώ έκανε ιδιαίτερη και ξεχωριστή αναφορά στον Αντώνη Καραγιαννίδη για την εκπληκτική του παρουσία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στη συν. Τύπου:

«Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στο Περιστέρι. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, πράγμα που αποτυπώνεται και από τις εμφανίσεις που κάνει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ήταν πολύ καλό κόντρα στην Μούρθια και στην Ιταλία κόντρα στην Βαρέζε. Νομίζω ότι πιστοποιεί ότι το ελληνικό πρωτάθλημα γίνεται όλο και πιο δύσκολο και όχι μόνο όσον αφορά τις ομάδες που όλοι πιστεύουν (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ), αλλά και όλες οι υπόλοιπες δείχνουν μεγάλη άνοδο.

Το Περιστέρι και προπονητικά και τακτικά, αλλά και σε παίκτες δείχνει άνοδο. Εμείς το είπαμε στους παίκτες ότι έπρεπε να καταλάβουμε ότι δεν ήταν ένα παιχνίδι που θα το παίρναμε περπατώντας. Σε γενικές γραμμές ήμασταν σοβαροί και επωφεληθήκαμε από την απουσία του Νίκολς. Όταν παίξαμε με ταχύτητα και ένταση άνοιξε η διαφορά και είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε χρόνο σε όλους τους παίκτες.

Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον Αντώνη Καραγιαννίδη. Έπαιξε εκπληκτικά το διάστημα που αγωνίστηκε και εγώ το εκτιμώ πραγματικά πολύ αυτό το γεγονός, γιατί είναι ένας παίκτης που με πέντε ψηλούς, δεν είχε χρόνο ιδιαίτερο. Είναι σημαντικό να μπαίνει με αυτήν την φιλοσοφία και σκέψη ότι κάθε κατοχή είναι σημαντική. Είναι ένα παιδί που ξέρει πολύ καλά να πασάρει την μπάλα και να κινείται στον χώρο, αλλά είναι μαχητικός. Να του δώσω ξεχωριστά συγχαρητήρια αν και δεν το συνηθίζω».