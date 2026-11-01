Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR: Απρόοπτο με Μαντζούκα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη (17:00) για την GBL, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει ανακοινώσει την δωδεκάδα του, ωστόσο αυτή ενδέχεται να έχει αλλαγή.

Συγκεκριμένα ο Λευτέρης Μαντζούκας αισθάνθηκε αδιαθεσία και παρά το γεγονός ότι ήταν κανονικά στη διάθεση του Σέρβου προπονητή ενδέχεται να μην αγωνιστεί.

Ο Ομπράντοβιτς θα κοιτάξει να διαφυλάξει τον Έλληνα φόργουορντ, προκειμένου να τον έχει διαθέσιμο στα επόμενα παιχνίδια των «πράσινων».