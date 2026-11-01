Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR: Η δωδεκάδα Ομπράντοβιτς για το ντέρμπι - Ποιοι έμειναν εκτός

Χωρίς τους Ισαάκ Μπόνγκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, όπως αποφάσισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός ηγέτης των «πράσινων» αποφάσισε να αφήσει εκτός τελικής 12άδας τους δύο άσους, ενώ παράλληλα εκτός πλάνων για το ματς είναι και οι Μουστάφα Φαλ και Τζέριαν Γκραντ που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Αυτό σημαίνει πως την 6άδα των ξένων αποτελούν οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ναν, Χέιζ Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ.

Αντίθετα, το «παρών» στην δωδεκάδα του «τριφυλλιού» δίνουν οι Κώστας Σλούκας, Δημήτρης Μωραΐτης και Γιάννης Κουζέλογλου, οι οποίοι ταξίδεψαν το Σάββατο (31/10) από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι παίκτες που είναι στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ναν, Χέιζ Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ, Καλαϊτζάκης, Μήτογλου και Μαντζούκας

Τέλος, περίπου 3 ώρες πριν το τζάμπολ στο «Nick Galis Hall», που έχει οριστεί για το απόγευμα της Κυριακής (01/11) στις 17:00 ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις πήγε για το καθιερωμένο του ζέσταμα, ενώ μαζί του ήταν οι Γκραντ, Χουάντσο, Μπόνγκα και Φαλ που έκαναν ατομικό πρόγραμμα.