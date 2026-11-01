Η ΑΕΚ επικράτησε με 5-0 στο Ζηρίνειο για την 5η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με πρωταγωνίστρια τη Χατζηνικολάου.

Με εμφατικό τρόπο πέρασε από το Ζηρίνειο η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με 5-0 της Κηφισιάς, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α' Εθνικής Γυναικών.

Η Ένωση είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και έφτασε με άνεση σε μία ευρεία νίκη.

Δυνατή εκκίνηση

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό, με τη Χατζηνικολάου να βρίσκει δίχτυα με όμορφο τελείωμα. Πέντε λεπτά αργότερα, μετά από σέντρα, αμυντικός της Κηφισιάς έστειλε άθελά της την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της για το 2-0.

Οι γηπεδούχες προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 28' είχαν δοκάρι σε απ' ευθείας εκτέλεση φάουλ. Ωστόσο, ένα λεπτό αργότερα η Μακγκουάιρ, έπειτα από σέντρα από τα αριστερά και εξαιρετικό κοντρόλ, διαμόρφωσε το 3-0. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Χατζηνικολάου με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό της γκολ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες. Η Σαΐχ απείλησε στο 55' και στο 60', χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει, ενώ στο 66' η Βιολάρη προσπάθησε να βρει δίχτυα με κεφαλιά.

Το τελικό 5-0 διαμορφώθηκε στο 85ο λεπτό, με τη Βιολάρη να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα και να ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την επιβλητική εμφάνιση της Ένωσης.