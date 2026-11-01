Ο Ερυθρός Αστέρας έτρεχε με... 100 πριν τον Ολυμπιακό

Άνετη νίκη με 100-82 επί της Σιρόκι πανηγύρισε ο Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστική της ABA League, λίγο πριν η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο ταξιδέψει στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίους το δίδυμο Μπάτλερ και Ντόμπριτς με 17 πόντους έκαστος κυριάρχησαν απόλυτα κόντρα στους Βόσνιους, πιάνοντας στην πρώτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 4-1 την Μπουντούτσνοστ.

Στον αντίποδα, για την Σιρόκι ξεχώρισε ο Τζαβόν Λιούις με 22 πόντους, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 30' λεπτά, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Όλα-Τζόσεφ με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 55-44, 77-61, 100-82.