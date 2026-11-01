Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0: Δάμασε τα «λιοντάρια» με κυριαρχική εμφάνιση ο Ιστορικός (vids)

Ο Πανιώνιος έκανε το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Πανσερραϊκό... περίπατο, με τους γηπεδούχους να επικρατούν άνετα με 5-0 για την 9η αγωνιστική της Super League 2.

Το… πάρτι του Ιστορικού με καλεσμένους τους Σερραίους ξεκίνησε από νωρίς, με τον Βενάρδο να ανοίγει το σκορ στο 34′. Πριν τελειώσει το ημίχρονο ο Σομπρίνο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Ο Ισπανός φορ ήταν ασταμάτητος και με ωραίο βολέ «εκτέλεσε» για το 3-0 στο 58′. Ο Ταβάρες άφησε την μπάλα στον Χατζηστραβό, που σκόραρε για το 4-0, με τον Πορτογάλο να… παίρνει τη «μπαγκέτα» στο σκοράρισμα και να διαμορφώνει το τελικό 5-0 στο 81′.

Με αυτό το τρίποντο ο Πανιώνιος ανέβηκε στη δεύτερη θέση και στους 17 βαθμούς, σε ισοβαθμία με την Athens Kallithea.

Η ροή του αγώνα

Οι Σερραίοι λίγο έλειψε να ανοίξουν το σκορ, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σημάδεψαν δύο φορές τα δοκάρια. Αρχικά, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τεσέιρα, ο Καρασαλίδης πήρε την κεφαλιά και ο Γεωργιάδης επιχείρησε σουτ στην κίνηση, με την μπάλα να σταματά στο αριστερό δοκάρι του Κράνινξ. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τεσέιρα πήρε το ριμπάουντ και με αριστερό φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Πανιώνιος απάντησε στο 28', όταν ο Μούργος βρήκε με κάθετη πάσα τον Ταβάρες, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Τιναλίνι, αλλά ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού απέκρουσε με το πόδι. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ταβάρες γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, ο Χατζηστραβός εκτέλεσε με τη μία, όμως ο Τιναλίνι αντέδρασε ξανά αποτελεσματικά, με τους αμυντικούς να απομακρύνουν στη συνέχεια.

Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 36ο λεπτό. Μετά από σέντρα στην περιοχή, ο Παντελάκης απομάκρυνε με το κεφάλι, όμως ο Χατζηστραβός επανέφερε αμέσως την μπάλα προς την περιοχή. Ο Βενάρδος βρέθηκε σε θέση βολής, πρόλαβε την έξοδο του Τιναλίνι και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Πανιώνιος συνέχισε να απειλεί και στο 38' έχασε σημαντική ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Ο Σομπρίνο πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά ο Τιναλίνι πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση. Ο Ισπανός επιθετικός πήρε ξανά την μπάλα στην επαναφορά, όμως ο Ουρουγουανός γκολκίπερ τον σταμάτησε και πάλι από κοντά.

Τρία λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Λιάσος έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μούργο, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Τιναλίνι. Ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού απέκρουσε αρχικά, αλλά ο Μούργος πήρε ξανά την κατοχή και πάσαρε στον Σομπρίνο, που σε κενή εστία διαμόρφωσε το 2-0.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Πανιώνιος πλησίασε και σε τρίτο γκολ, όταν το σουτ του Σομπρίνο κόντραρε σε αμυντικό, άλλαξε πορεία και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 58', όμως, ο Ιστορικός βρήκε ξανά δίχτυα. Ο Μούργος έκανε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και ο Σομπρίνο με δυνατό βολέ στην κίνηση ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο 63' ο Πανσερραϊκός βρήκε δίχτυα με τον Μασκανάκη, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γεωργιάδη στην αρχή της φάσης, με τον αμυντικό των φιλοξενούμενων να καλύπτεται, σύμφωνα με την περιγραφή της φάσης.

Οι «κυανέρυθροι» δεν σταμάτησαν εκεί και στο 73' έδωσαν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη τους. Ο Ταβάρες έκλεψε την μπάλα και με τακουνάκι τροφοδότησε τον Χατζηστραβό, ο οποίος με δυνατό συρτό σουτ στην αριστερή γωνία του Τιναλίνι έκανε το 4-0.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 81ο λεπτό, με τον Πανιώνιο να πετυχαίνει και πέμπτο τέρμα. Ο Μόρσεϊ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ταβάρες, που βρέθηκε μόνος μπροστά στην εστία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το εμφατικό 5-0.

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0

Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Παυλόπουλος (67' Παυλόπουλος), Λιάσος, Χατζηστραβός (75' Στούπης), Ταβάρες (85' Μπαϊραμίδης), Μούργος (75' Μόρσεϊ), Σομπρίνο (67' Γεωργογιάννης).

Πανσερραϊκός (Κώστας Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ (70' Βασιλάκος), Οικονόμου (46' Μασκανάκης), Βερνάρδος (46' Κωτσόπουλος), Τσέλιος, Ζορζίνιο (87' Βαρσάμης), Τεϊσέιρα (87' Αδάμ), Πασάς.