Κόμο: Με καθοριστική συμβολή του Δουβίκα, ανέβηκε στην πρώτη τετράδα της Serie A

Η Κόμο επικράτησε με 1-0 της Βενέτσια, με τον Τάσο Δουβίκα να έχει σημαντικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, και ανέβηκε στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στο πρωτάθλημα, κατακτώντας ένα πολύτιμο τρίποντο που την έφερε στις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Έλληνας επιθετικός δεν κατάφερε αυτή τη φορά να βρει δίχτυα, ωστόσο η παρουσία του ήταν σημαντική για την ανάπτυξη της Κόμο. Με την πίεση που άσκησε στην αντίπαλη άμυνα και τις κινήσεις του χωρίς την μπάλα, συνέβαλε στην επιθετική λειτουργία της ομάδας και στη δημιουργία χώρων για τους συμπαίκτες του.

Μετά το γκολ που της έδωσε το προβάδισμα, η Κόμο διαχειρίστηκε με ψυχραιμία το παιχνίδι, περιόρισε τους χώρους της Βενέτσια και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας μια νίκη που την εδραιώνει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.