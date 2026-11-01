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Λεβαδειακός: Σκόραρε σε αγώνα πρωταθλήματος μετά από 172 ημέρες! (vid)

Ο Νίκας άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού κόντρα στον Άρη για την 9η αγωνιστική της Super League, βάζοντας τέλος στην «ξηρασία» 172 ημερών χωρίς γκολ για τους Βοιωτούς.

Λεβαδειακός: Σκόραρε σε αγώνα πρωταθλήματος μετά από 172 ημέρες! (vid)
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Το πρώτο γκολ του Λεβαδειακού στη Super League της φετινής σεζόν είναι γεγονός!

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα στους Βοιωτούς και τον Άρη στο «Λ. Κατσώνης», ο Γιώργος Νίκας με ωραίο τελείωμα άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους.

Κάπως έτσι, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός «έσπασε το ρόδι» για τον Λεβαδειακό στον φετινό... μαραθώνιο, βρίσκοντας δίχτυα μετά από 172 ημέρες και το περυσινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ στις 13 Μαΐου για τα playoffs 5-8.

https://www.instagram.com/p/DfNEoFxDIGb/
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