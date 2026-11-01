Λεβαδειακός: Σκόραρε σε αγώνα πρωταθλήματος μετά από 172 ημέρες! (vid)

Το πρώτο γκολ του Λεβαδειακού στη Super League της φετινής σεζόν είναι γεγονός!

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα στους Βοιωτούς και τον Άρη στο «Λ. Κατσώνης», ο Γιώργος Νίκας με ωραίο τελείωμα άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους.

Κάπως έτσι, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός «έσπασε το ρόδι» για τον Λεβαδειακό στον φετινό... μαραθώνιο, βρίσκοντας δίχτυα μετά από 172 ημέρες και το περυσινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ στις 13 Μαΐου για τα playoffs 5-8.