ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR: Με 4-4-2 ο «Δικέφαλος», Μπάνζα και Εντιαγέ στην επίθεση

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα για την 9η αγωνιστική της Super League. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στο πρωτάθλημα, με καλή ψυχολογία μετά τη νίκη στο Κύπελλο κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι επιλέγει διάταξη 4-4-2 κόντρα στους Αρκάδες. Ο Μοναστηρλής κάτω απ’ τα δοκάρια. Κένι, Γιαννούλης στα άκρα της άμυνας, με τους Χατζηδιάκο-Κόστα στα στόπερ.

Ζαφείρης και Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Σορετίρε και Ζίβκοβιτς στα άκρα. Μπάνζα και Εντιαγέ το επιθετικό δίδυμο.

Για τον Αστέρα AKTOR, Παπαδόπουλος κάτω απ’ τα δοκάρια, Μέντες, Μπρόρσον, Σίλβα, Κώτσιρας στην άμυνα. Έντερ, Κουρμπέλης στα χαφ, με τους Ρικαρντίνιο, Ορόσκο και Κιμπιόκα τριάδα πίσω απ’ τον Μακέντα που θα είναι στην επίθεση.