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Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ για το ντέρμπι με την Ένωση

Οι επιλογές του Δανού τεχνικού για την πρώτη του μάχη με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ για το ντέρμπι με την Ένωση
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (19:30) για την 9η αγωνιστική της Super League στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι.

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του, me τον Σαλάχ - Εντίν αντί του Κυριακόπουλου.

Συγκεκριμένα ο Πένια θα παραμείνει σε ακόμα ένα ματς κάτω από το τέρμα, με τους Καλάμπρια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι και Σαλάχ - Εντίν να αποτελούν την αμυντική τετράδα.

Κάνγκουα και Καμαρά θα είναι στα χαφ, με τους Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία στα «φτερά», Μοναδικός προωθημένος ουσιαστικά ο Ντέσερς, μιας και Τετέι θα κινείται σε λίγο πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Νιγηριανό.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Πένια, Καλάμπρια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Σαλάχ - Εντίν, Κάνγκουα, Καμαρά, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς.

https://www.instagram.com/p/DfNKafWDrBc/
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