Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ για το ντέρμπι με την Ένωση

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (19:30) για την 9η αγωνιστική της Super League στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι.

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του, me τον Σαλάχ - Εντίν αντί του Κυριακόπουλου.

Συγκεκριμένα ο Πένια θα παραμείνει σε ακόμα ένα ματς κάτω από το τέρμα, με τους Καλάμπρια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι και Σαλάχ - Εντίν να αποτελούν την αμυντική τετράδα.

Κάνγκουα και Καμαρά θα είναι στα χαφ, με τους Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία στα «φτερά», Μοναδικός προωθημένος ουσιαστικά ο Ντέσερς, μιας και Τετέι θα κινείται σε λίγο πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Νιγηριανό.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Πένια, Καλάμπρια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Σαλάχ - Εντίν, Κάνγκουα, Καμαρά, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς.