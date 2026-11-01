Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα
Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του αθηναϊκού ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, για την 9η αγωνιστική της Super League.
Ένα ντέρμπι με ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες είναι αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.
Για την «Ένωση», η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να στείλει μήνυμα για τις δυνατότητές της κι εκτός έδρας, δείχνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον στόχο του back-to-back.