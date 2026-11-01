· ΑΕΚ · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του αθηναϊκού ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, για την 9η αγωνιστική της Super League. 

Βαγγέλης Πάτας

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ντέρμπι με ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες είναι αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Για την «Ένωση», η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να στείλει μήνυμα για τις δυνατότητές της κι εκτός έδρας, δείχνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον στόχο του back-to-back.

aek-endekada-me-pao.jpg
COMMENTS
LATEST NEWS
18:38 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Το ακυρωθέν γκολ των Κρητικών με τον Νους (vid)

18:37 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Live και με σχολιασμό το αθηναϊκό ντέρμπι της Super League

18:25 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ για το ντέρμπι με την Ένωση

18:24 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα

18:19 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR: Με 4-4-2 ο «Δικέφαλος», Μπάνζα και Εντιαγέ στην επίθεση

18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λίβερπουλ - Άρσεναλ: Το ντέρμπι της Premier League

18:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Α’ Εθνική Γυναικών: Εντυπωσιακός Παναθηναϊκός, «τεσσάρα» στον ΟΦΗ – Νίκες για ΠΑΟΚ και Αστέρα

18:08 SUPER LEAGUE 2

Αστέρας AKTOR Β' - ΠΑΣ Πύργος 1-1: Μοιρασιά στη «μάχη» της Πελοποννήσου

17:49 SUPER LEAGUE

LIVE Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Η κρίσιμη «μάχη» για την Super League

17:37 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: «Κοιτάζουμε τους πάντες στα μάτια, χωρίς φόβο»

17:31 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Σκόραρε σε αγώνα πρωταθλήματος μετά από 172 ημέρες! (vid)

17:24 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας