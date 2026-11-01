Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα

Ένα ντέρμπι με ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες είναι αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Για την «Ένωση», η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να στείλει μήνυμα για τις δυνατότητές της κι εκτός έδρας, δείχνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον στόχο του back-to-back.