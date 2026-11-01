· Αστέρας Τρίπολης

Αστέρας AKTOR Β' - ΠΑΣ Πύργος 1-1: Μοιρασιά στη «μάχη» της Πελοποννήσου

Αστέρας AKTOR Β' και ΠΑΣ Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για την 9η αγωνιστική της Super League 2. Ο Γραμμένος άνοιξε το σκορ για τους Αρκάδες στο 49', με τον Δούμτσιο να απαντάει στο 63', διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Αστέρας AKTOR Β' - ΠΑΣ Πύργος 1-1: Μοιρασιά στη «μάχη» της Πελοποννήσου
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Ισόπαλοι με 1-1 αναδείχθηκαν ο Αστέρας AKTOR Β και ο ΠΑΣ Πύργος στο «Θ. Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League 2, σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφεραν να την αξιοποιήσουν.

Η ομάδα της Τρίπολης έμεινε αήττητη για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι, ωστόσο αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ισοπαλία της στο πρωτάθλημα.

Οι Αρκάδες πίεσαν περισσότερο στο δεύτερο μέρος και έψαξαν το γκολ που θα τους χάριζε το τρίποντο, όμως στάθηκαν άτυχοι στις καθυστερήσεις, όταν ο Μεταξάς είδε την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι. Έτσι, ο ΠΑΣ Πύργος κατάφερε να φύγει με έναν πολύτιμο βαθμό από την Τρίπολη.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Αστέρας έφτασε τους 10 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΣ Πύργος ανέβηκε στους 9, με τις δύο ομάδες να παραμένουν κοντά στη βαθμολογία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Αστέρας AKTOR Β (Γιώργος Γεωργακόπουλος): Κακαδιάρης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Φρίμπονγκ (64' Κύρκος), Κόλα (79' Μπουλούλης), Κολιμάτσης (86' Συνολάκης), Ζόγκου (86' Καλλαντζή), Γραμμένος (64' Σιμόνι).

ΠΑΣ Πύργος (Δημήτρης Σπανός): Γιαννίκογλου, Πρίφτη, Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σκεντεράι (83' Σαραμαντάς), Λεμονής, Σαρδέλης (46' Δούμτσιος), Μούσια (83' Φερεκίδης), Φοφανά (90' Κόκκορης), Μαυριάς, Γρίβας (71' Χαντί).

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Super League 2:

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3

ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β΄ 2-1

Ελλάς Σύρου - Καλλιθέα 1-0

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0

ΠΑΟΚ Β΄ - Ζάκυνθος Έναρξη 1-1

Αστέρας Τρίπολης Β΄ - Πύργος 1-1

Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 2/11

Η βαθμολογία

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