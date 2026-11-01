Α’ Εθνική Γυναικών: Εντυπωσιακός Παναθηναϊκός, «τεσσάρα» στον ΟΦΗ – Νίκες για ΠΑΟΚ και Αστέρα

Με τον Παναθηναϊκό να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση στην Κρήτη και να επικρατεί με 4-0 του ΟΦΗ, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών.

Οι «πράσινες» παραμένουν στην πρώτη θέση με το απόλυτο των νικών, έχοντας ως συγκάτοικους τον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, οι οποίοι πανηγύρισαν επίσης σημαντικές εκτός έδρας νίκες.

Το «τριφύλλι» είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης απέναντι στον ΟΦΗ, με τη Νάνου να πετυχαίνει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, η Πις ανέβασε τον δείκτη του σκορ, ενώ η Ντόμοντ διαμόρφωσε το τελικό 0-4 στο 89ο λεπτό. Παράλληλα, οι «πράσινες» εξακολουθούν να μετρούν μόνο νίκες στο πρωτάθλημα, χωρίς να έχουν δεχθεί ακόμη γκολ. Παραμένει, πάντως, σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος διακόπηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης, με το σκορ στο 0-0.

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται κι ο ΠΑΟΚ, που πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΠΑΣ Πύργος 1968, επικρατώντας με 5-0. Με το ίδιο επιβλητικό πνεύμα αγωνίστηκε κι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος νίκησε εκτός έδρας τις Σειρήνες Γρεβενών με 4-0 και διατηρήθηκε σε τροχιά πρωτιάς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στην Κηφισιά, την οποία νίκησε με 5-0, ενώ η ΡΕΑ επικράτησε με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου WFC. Τέλος, ο Βόλος ΝΠΣ πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Αγία Παρασκευή.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Οι «πράσινες», ωστόσο, ξεχωρίζουν για την έως τώρα αμυντική τους επίδοση, καθώς παραμένουν αήττητες και δεν έχουν δεχθεί γκολ στο πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Α’ Εθνικής Γυναικών: