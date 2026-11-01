Χετάφε - Σεβίλλη 3-1: Ήττα με ανατροπή για τους Ανδαλουσιανούς

Η Σεβίλλη δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και έφυγε με άδεια χέρια από την έδρα της Χετάφε. Οι Ανδαλουσιανοί μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και πήραν κεφάλι στο σκορ στο 19ο λεπτό, χάρη σε γκολ του Σάλας.

Ωστόσο, η εικόνα τους άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν τις λύσεις και να φέρνουν τούμπα το παιχνίδι. Στο 68' ο Ουνάλ ισοφάρισε σε 1-1, ενώ μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στο 73', ο Σατριάνο ολοκλήρωσε την ανατροπή, δίνοντας προβάδισμα στη Χετάφε.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα για τη Σεβίλλη στο 90'+1', όταν ο Μπουένο αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Στο 90'+4', ο Μανγκαλά έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σεβίλλη παρέμεινε στους 17 βαθμούς και την 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Χετάφε πανηγύρισε την τρίτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στη 12η θέση.