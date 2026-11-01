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Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παναιτωλικός και ΟΦΗ ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Αγρίνιο. Γνωστές έγιναν οι επιλογές των Γιάννη Αναστασίου και Χρήστου Κόντη για τις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των ομάδων
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Παναιτωλικός και ΟΦΗ κοντράρονται στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές οι αρχικές επιλογές των Γιάννη Αναστασίου και Χρήστου Κόντη.

Η 11άδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Ολσον, Προδρομίτης, Στάγιτς, Μανρίκε, Μαυρίας, Εστέμπαν, Εράκοβιτς, Τζενεπό, Οπόκου και Άλεξιτς.

Στον πάγκο είναι οι: Ξενόπουλος, Γκράναθ, Νακάμπα, Θυμιάνης, Μπάσι, Σουμά, Μπρέγκου, Μπάτζι, Κόγιτς, Γαλιάτσος, Αποστολόπουλος και Νικολάου.

Η 11άδα του ΟΦΗ: Λίλο, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας και Νους.

Στον πάγκο είναι οι: Κάτσικας, Καλαφάτης, Σιέλης, Κωστούλας, Αποστολάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ρομάνο, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

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