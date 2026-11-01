ΠΑΟΚ Β - Ζάκυνθος 1-1: Με buzzer-beater του Γκιόκα πήρε τον βαθμό ο «Δικέφαλος»

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό και αρκετές ευκαιρίες από τις δύο πλευρές. Η Ζάκυνθος, μάλιστα, ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο κεντρικός αμυντικός της, Σίλβα, τραυματίστηκε στον ώμο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τους Κάτσε και Νέιρα, ενώ ο Τσόγκας πραγματοποίησε δύο σημαντικές επεμβάσεις μέσα σε ένα λεπτό. Στο 29' σταμάτησε τον Σιφναίο σε τετ α τετ και στο 30' απέκρουσε το σουτ του Ικομπονγκ, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Στο 40', ο ΠΑΟΚ Β ζήτησε πέναλτι για τράβηγμα πάνω στον Καραγκέα, ωστόσο ο διαιτητής Αργυρόπουλος δεν υπέδειξε κάποια παράβαση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δικέφαλος έφτασε κοντά στο γκολ στο 64', όταν ο Καραγκέας σημάδεψε το δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Νέιρα απείλησε, με τον Νικολακούλη να κρατά το μηδέν. Η Ζάκυνθος κατάφερε τελικά να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Στο πέναλτι που κέρδισε για χέρι του Κωττά μέσα στην περιοχή, ο Μπαστακός ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Ντάνι Πονζ έριξε όλες του τις δυνάμεις στην επίθεση, αναζητώντας την ισοφάριση και δικαιώθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Γκιόκα, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 90' αντί του Τσοπούρογλου, εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή, καθώς στο 90'+3' βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ Β τον βαθμό της ισοπαλίας.

ΠΑΟΚ Β (Ντάνι Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Σιδεράς, Κωττάς, Ντούνγκα, Ελευθεριάδης (79' Παπαγεωργίου), Τσοπούρογλου (90' Γκιόκα), Καραγκέα (66' Κώστογλου), Στύλος (66' Γιασίν), Ικομπονγκ (67' Μπέρδος), Σιφναίος.

Ζάκυνθος (Ηλίας Φυντάνης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Σίλβα (46' λ.τρ. Τσίτσκας), Ροντρίγκες, Κάτσε, Κουάδρα (72' Σέλμα), Αναστασόπουλος, Μπαστακός (90' Κρυπαράκος), Νέιρα, Μπεν-Κμαγιάλ.