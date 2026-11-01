Χωρίς Γιόβιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Άρης: Η δωδεκάδα του Σπανούλη

Ο Άρης αντιμετωπίζει στο «κατάμεστο» Αλεξάνδρειο τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σε αυτό το πλαίσιο, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Βασίλης Σπανούλης, με τον Έλληνα τεχνικό να αφήνει εκτός της εξάδας των ξένων τον Στέφαν Γιόβιτς.

Παράλληλα, εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έχουν μείνει οι Μποχωρίδης, Χαραλαμπόπουλος και Τανούλης.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Πουλιανίτης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.