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Χωρίς Γιόβιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Άρης: Η δωδεκάδα του Σπανούλη

Γνωστή έκανε την δωδεκάδα του για το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR o Άρης, με τον Βασίλη Σπανούλη να αφήνει εκτός επιλογών τον Στέφαν Γιόβιτς.

Χωρίς Γιόβιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Άρης: Η δωδεκάδα του Σπανούλη
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Ο Άρης αντιμετωπίζει στο «κατάμεστο» Αλεξάνδρειο τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σε αυτό το πλαίσιο, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Βασίλης Σπανούλης, με τον Έλληνα τεχνικό να αφήνει εκτός της εξάδας των ξένων τον Στέφαν Γιόβιτς.

Παράλληλα, εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έχουν μείνει οι Μποχωρίδης, Χαραλαμπόπουλος και Τανούλης.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Πουλιανίτης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.

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