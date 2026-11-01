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Μεγάλη νίκη για την Ελλάς Σύρου που «φρέναρε» στις Κυκλάδες και την Athens Kallithea

Η Ελλάς Σύρου χάρις στο γκολ του Τσιαντούλα στο 88ο λεπτό επικράτησε με 1-0 της Athens Kallithea στην Ερμούπολη για την 9η αγωνιστική της Super League 2.

Μεγάλη νίκη για την Ελλάς Σύρου που «φρέναρε» στις Κυκλάδες και την Athens Kallithea
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Σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στην Athens Kallithea για την 9η αγωνιστική της Super League 2 πανηγύρισε η Ελλάς Σύρου, μην επιτρέποντας στην ομάδα του Βαγγέλη Μόρα να πλησιάσει την πρωτοπόρο Μαρκό στην βαθμολογία.

Το παιχνίδι πήρε από νωρίς άγρια ομορφιά, καθώς οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με δέκα ποδοσφαιριστές. Αρχικά, στο 33ο λεπτό, ο Γαρουφαλιάς αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την Athens Kallithea με αριθμητικό μειονέκτημα. Ωστόσο, η ισορροπία αποκαταστάθηκε δέκα λεπτά αργότερα, όταν ο Νίνο αποβλήθηκε επίσης με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την Ελλάς Σύρου με δέκα παίκτες.

Στην επανάληψη, η Athens Kallithea έφτασε κοντά στο γκολ, όμως ο Γκολφίνος στάθηκε άτυχος, καθώς η προσπάθειά του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Καραργύρη.

Η Ελλάς Σύρου βρήκε τελικά τη λύση στο 88ο λεπτό. Ο Τσιαντούλας νίκησε τον Καστράτι στο τετ-α-τετ, χαρίζοντάς στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ελλάς Σύρου (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Κουτσουδάκης (69' Πρεβεζιάνος), Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτση (46' Τσιαντούλας), Μπάμπης (69' Ζάχι), Φελίσιο (52' Οτσοβέτσι), Νίνο, Φαϊζάλ, Γεμιστός (52' Μπουλλάρι).

Athens Kallithea (Βαγγέλης Μόρας): Καστράτι, Μλάντεν, Χουχούμης (62' Φροσύνης), Προβυδάκης, Πρεκατές, Αναστασίου, Γαρουφαλιάς, Μπαουτίστα (85' Ρόμο), Λόπεζ (62' Γκολφίνος), Κουρφαλίδης (74' Βάρκας), Μανιάς (62' Τσιριγώτης).

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