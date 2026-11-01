Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62: Μεσημεριανός «περίπατος» στη SUNEL Arena για το 5/5 στην GBL

Άνετο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν εύκολα με 91-62 του κουρασμένου Περιστερίου για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας αήττητος την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Σε ένα κακό ποιοτικά στο μεγαλύτερό του διάστημα παιχνίδι, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να «χτίσει» διαφορά 20 πόντων από το πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη αύξησε σταδιακά το υπέρ του προβάδισμα, φτάνοντας άνετα στο πέμπτο ροζ φύλλο αγώνα σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Άξιος συμπαραστάτης του και ο Όμηρος Νετζήπογλου με 16 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 24' λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα, για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου διασώθηκε ο Παπαδάκης με 12 πόντους και 4/11 τρίποντα, ενώ θετική ήταν και η παρουσία του Χατζηδάκη με 10 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά και το Περιστέρι θα ταξιδέψει στη Ρόδο για το παιχνίδι με τον τοπικό Κολοσσό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν άστοχα το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να εκμεταλλεύεται το ανοιχτό γήπεδο με τον Βεζένκοφ για το 9-4 στο 4'.

Οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν ένα επιμέρους σερί 9-2 χάρις σε καλάθια από Γουόρντ και ΜακΙντάιρ, κάνοντας το 18-9. Πλώτας και Παπαδάκης «αντάλλαξαν» τρίποντα προς το φινάλε του δεκαλέπτου για το 22-16, με την περίοδο να ολοκληρώνεται στο 25-18 με γκολ-φάουλ του Γουόρντ.

Ο Ολυμπιακός «έσφιξε» την άμυνά του στο δεύτερο δεκάλεπτο, χτίζοντας διψήφια διαφορά (+11) με τρίποντο του Βεζένκοφ για το 32-21 στο 15'. H ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρήκε κάποιες λύσεις από τα 6.75 με Ιτούνας και Κάριους, μειώνοντας στους 7 (34-27), ωστόσο η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήταν σαρωτική, καθώς έτρεξαν σερί 14-0 με 9 πόντους του Κόρι Τζόσεφ, ξεφεύγοντας στο 48-27 (+21), πριν ο Παπαδάκης κάνει με τρίποντο το 48-30, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Με επιμέρους 11-2 στις αρχές της τρίτης περιόδου και συνεχόμενα καλάθια του Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στο +27 για το 59-32, ενώ λίγο μετά η... ψαλίδα άνοιξε στο +37 (71-34). Ο Νετζήπογλου με τρίποντο έφτασε τους 12 πόντους, γράφοντας το 76-42 της τρίτης περιόδου.

Το πάντα είχα κριθεί στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να... ανοίγει το ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παίκτες όπως ο Πάπας. Ο Καραγιαννίδης έκανε το 83-52 στο 37', ενώ το τέλος βρήκε την ομάδα του Πειραιά νικήτρια με 91-62.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-30, 76-42, 91-62

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