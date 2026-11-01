ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β’ 2-1: Ανέβηκε 3η και βύθισε ακόμα περισσότερο τους «ερυθρόλευκους»

Επιτέλους… ανάσα για την «Βασίλισσα του Κάμπου», μια και το μεσημέρι της Κυριακής (01/11) επιβλήθηκε στο «AEL FC Arena» 2-1 του Ολυμπιακού Β’ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superbet League 2.

Η ΑΕΛ επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας, τη στιγμή που το αρνητικό σερί των Πειραιωτών ανέρχεται σε επτά ματς χωρίς «τρίποντο».

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι στο 22' με τον Νοικοκυράκη, ενώ στο 31' ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ γκολ του Τανούλη. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Παπαγεωργίου σημάδεψε το δοκάρι με ψηλοκρεμαστό σουτ, χάνοντας σημαντική ευκαιρία για την ΑΕΛ.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός Β' αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον τερματοφύλακά του, Αλέξανδρο Τσομπανίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στα πλευρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στο 49' η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι, όμως ο Παπαγεωργίου δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη του Γεωργακόπουλου.

Το 1-0 ήρθε τελικά στο 58', με τον Μακρή να σκοράρει με κεφαλιά-ψαράκι έπειτα από σέντρα του Γκρόζου.

Στο 67' ο Καμπετσής, μετά από κάθετη πάσα του Νοικοκυράκη, πέρασε τον Γεωργακόπουλο και έκανε το 2-0, σε μία φάση για την οποία οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ.

Ο Σαντής είχε δοκάρι στο 79', αλλά στο 89' κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με εντυπωσιακό γυριστό σουτ, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα του αγώνα.

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (75' Κωνσταντακόπουλος), Γκρόζος, Τσελεπίδης (75' Μπούσης), Ρισβάνης, Παρράς (68' Ζτούπης), Παπαγεωργίου (68' Λέλεκας), Τσιγγάρας, Νοικοκυράκης (84' Πινακάς), Καμπετσής, Μακρής.

Ολυμπιακός Β (Άλβαρο Ρούμπιο): Τσομπανίδης (46' λ.τρ. Γεωργακόπουλος), Μπακούλας (83' Πλις), Μπιλάλ (83' Αγγελάκης), Τανούλης, Σιώζιος, Φίλης, Ζουγλής, Μαρτίνης, Λεγκίσι (75' Κολοκοτρώνης), Αβραμούλης, Τουφάκης (75' Σαντής).