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Γουέστ Χαμ: Απολύθηκε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο - Το φαβορί να γίνει νέος προπονητής του Μαυροπάνου

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Γουέστ Χαμ και στρέφεται σε έναν παλιό γνωστό για να την οδηγήσει στη άνοδο στην Premier League

Γουέστ Χαμ: Απολύθηκε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο - Το φαβορί να γίνει νέος προπονητής του Μαυροπάνου
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Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου μετά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος πλήρωσε το κακό σερί αποτελεσμάτων των «Σφυριών» που βρίσκονται στην 8η θέση της Championship και μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο.

Η εντός έδρας ήττα με 3-1 από τη Γουέστ Μπρόμ ήταν αυτή που ξεχείλισε τη σταγόνα από το ποτήρι για τη διοίκηση της Γουέστ Χαμ, απολύοντας τον Πορτογάλο, έχοντας ωστόσο ήδη στο μυαλό της τον πιθανό του αντικαταστάτη.

Λόγος γίνεται για τον Σκοτ Πάρκερ, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού και σύμφωνα με το Athletic είναι το Νο1 φαβορί να διαδεχθεί τον Νούνο στον πάγκο των «Σφυριών».

Ως προπονητής έχει περάσει από τις Φούλαμ, Μπόρνμουθ και Μπριζ, ενώ έχει πετύχει ανόδους από την Championship και τελευταίος του σταθμός είναι η Μπέρνλι. Στόχος είναι να βρίσκεται στον πάγκο στο παιχνίδι της Τετάρτης (4/11, 21:45) με την Κάρντιφ.

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