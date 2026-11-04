Τελικά, ο Ολυμπιακός θέλει το καλό του μπάσκετ, ή το κακό του Παναθηναϊκού;

Δυστυχώς το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζει να μαστίζεται από τα… απόνερα του μεγαλύτερου αθλητικού σκανδάλου στην ιστορία της χώρας. Μεγαλύτερο σκάνδαλο και από την ποδοσφαιρική παράγκα τόσων δεκαετιών. Δυστυχώς το ελληνικό μπάσκετ έχει ξεφτιλιστεί μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Τόσο με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με τις πληροφορίες που θέλουν ακόμα μεγαλύτερε εξελίξεις να βρίσκονται προ των πυλών, αλλά και με τις εικόνες των Λιόλιου, Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Μαυραγάνη, Κορομηλά και Πηλοϊδη με τις χειροπέδες στα χέρια.

Και ενώ το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε σοκ, κάποιοι δεν ασχολούνται. Κάποιοι που ευαγγελίζονται, σε κάθε ευκαιρία που τους δίνετε, πως θέλουν μόνο το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Πως παλεύουν καθημερινά για το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Πως θα παλέψουν… μέχρι τέλους για το καλό του. Αλλά μάλλον δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Φαίνεται πως στον Πειραιά δε φτάνουν τα νέα… Η τεχνολογία ναι μεν έχει προχωρήσει αλλά όχι όσο θα έπρεπε, μιας και στον Πειραιά φτάνουν… επιλεκτικές ειδήσεις. Φτάνουν οι αναρτήσεις του Instagram, φτάνουν οι δηλώσεις της Μαργαρίτας Θάνουν και φτάνουν και τα συνθήματα από το Telekom Center Athens.

Τα νέα για τις προφυλακίσεις της ηγεσίας της ΕΟΚ δε φτάνουν. Τα νέα για τις προφυλακίσεις της ΚΕΔ δε φτάνουν. Τα νέα για τις νέες καταθέσεις επίσης δε φτάνουν. Οι εξελίξεις αναφορικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των προφυλακιστέων, μάλλον, ούτε αυτές θα φτάσουν.

Και καταλήγουμε εύκολα σε αυτό το συμπέρασμα γιατί από τις 19 Οκτωβρίου, όταν και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των 6 κατηγορουμένων, μέχρι και σήμερα ο Ολυμπιακός έχει εκδώσει 4 ανακοινώσεις, έχει προχωρήσει σε αμέτρητες διαρροές και έχει προβεί και σε σωρεία καταγγελιών. Κατά τη συνήθη τακτική του…

Και ξέρετε… Όλα αυτά δεν έχουν παντελώς καμία σχέση με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Με το σκάνδαλο των στημένων διαιτητών οι οποίοι «σφύριζαν» τους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Ολυμπιακός έχει δείξει εμπράκτως, πολλάκις, την στήριξή του. Και αυτή είναι η μόνο «ερυθρόλευκη» ανάμειξη μέχρι στιγμής.

Γιατί όλες οι άλλες ανακοινώσεις έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους συνεργάτες του. Ανακοίνωση στις 19 Οκτωβρίου, ανακοίνωση στις 23 Οκτωβρίου και δύο ανακοινώσεις χθες, 3 Νοεμβρίου. Όλες κατά του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός δείχνει μια ακατανόητη εμμονή. Μια εμμονή απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του που «μάχεται» για να «καθαρίσει» το ελληνικό μπάσκετ. Άραγε ο Ολυμπιακός γιατί δε στέκεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, του Αμαρουσίου, της ΑΕΚ και όλων των άλλων ομάδων που θέλουν να βγουν όλα τα στοιχεία στο φως; Γιατί ο Ολυμπιακός συνεχίζει να «πολεμάει» τον Παναθηναϊκό και να καταγγέλλει τους ανθρώπους του για δυσφήμιση του αθλήματος;

Τις συλλήψεις, τις προφυλακίσεις, το σχεδόν 1.000.000 ευρώ που βρέθηκε στα σπίτια διαιτητών, τα βραχιολάκια και όλα τα υπόλοιπα ο Ολυμπιακός δεν τα θεωρεί δυσφήμιση; Τι τα θεωρεί διαφήμιση; Γιατί αν τα θεωρούσε δυσφήμιση και αν ήθελε να «καθαρίσει» το ελληνικό μπάσκετ τότε θα είχε βρει τον χρόνο μεταξύ όλων αυτών των ανακοινώσεων για να βγάλει και μία αναφορικά με το μεγαλύτερο αθλητικό σκάνδαλο που έχει γνωρίσει η χώρα.

Τελικά, ο Ολυμπιακός θέλει το καλό του μπάσκετ, ή το κακό του Παναθηναϊκού;

Τα συμπεράσματα δικά σας…

ΥΓ1: Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε την κυρία Μαργαρίτα Θάνου γιατί είπε το αυτονόητο. «Στημένοι διαιτητές, στημένα πρωταθλήματα».

ΥΓ2: 3/11, κρατήστε την ημερομηνία. Αν δεν ήξεραν θα έπρεπε να ξέρουν. Και αν δεν ήξεραν θα έπρεπε να είχαν ρωτήσει.

ΥΓ3: Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» τη χθεσινή του απαντητική ανακοίνωση, απέναντι σε αυτές του Ολυμπιακού, με μια ερώτηση. «Τα τηλέφωνα αργούν να ανοίξουν;»…. Όχι δεν αργούν.

ΥΓ4: Και σε όποιον δεν κατάλαβε δυσφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ δεν είναι οι δηλώσεις της Μαργαρίτας Θάνου ή τα χιουμοριστικά συνθήματα των οπαδών, αλλά οι παρακάτω φωτογραφίες….