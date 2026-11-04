Elite Ισπανός διαιτήτης στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League και την αναμέτρηση θα διευθύνει Ισπανός διαιτητής, κατηγορίας Elite.

«Κύριος» της αναμέτρησης ορίστηκε ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ που θα έχει στο πλευρό του τους συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, ενώ χρέη 4ου διαιτητή θα εκτελέσει ο Χρήστος Βεργέτης.

Ισπανική αποστολή θα είναι και στο VAR , καθώς επικεφαλής ορίστηκε ο Αλεχάνδρο Μουνίθ, με βοηθό (AVAR) τον Ρούμπεν Άβαλος Μπαρέρα.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Ευαγγέλου θα διευθύνει την εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Ηρακλή ενώ στους ορισμούς επιστρέφει μετά από δύο αγωνιστικές ο Φωτιάς, ο οποίος θα διευθύνει το Βόλος - Κηφισιά.

Οι ορισμοί της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος - Κηφισιά (17:00) - Φωτιάς (1ος βοηθός Μεϊντάνας)

Άρης - Παναιτωλικός (19:30) - Κουκουλάς (1ος βοηθός Πετρόπουλος)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

ΑΕΚ - Λεβαδειακός (17:00)- Μόσχου (1ος βοηθός Ψύλλος)

Αστέρας AKTOR - Καλαμάτα (17:00)- Παπαπέτρου (1ος βοηθός Πάτρας)Ηρακλής - Παναθηναϊκός (17:30) - Ευαγγέλου (1ος βοηθός Χριστοδούλου)

ΟΦΗ - Ατρόμητος (18:30) - Πολυχρόνης (1ος βοηθός Δημητριάδης)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (21:00) - Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Λόπεθ Μιρ, 4ος: Βεργέτης, VAR: Μουνίθ, AVAR: Άβαλος Μπαρέρα)