Η δοκιμασία του Αρτέτα στον Τζόλη στην προπόνηση της Άρσεναλ που έγινε viral - Βίντεο

Η Άρσεναλ βρίσκεται σε ρυθμούς Champions League καθώς προετοιμάζεται για την αναμέτρησή της εκτός έδρας απέναντι στη Σλάβια Πράγας για την 4η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης και μια ιδιαίτερη στιγμή μεταξύ του Αρτέτα και του Τζόλη κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κυκλοφορεί ο προπονητής της Άρσεναλ ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του Έλληνα άσου και του πέταξε δύο μικρές μπάλες στον αέρα, ώστε να δει ποια θα επιλέξει.

Ο Τζόλης επέλεξε μια από τις δύο μπάλες που του πέταξε ο Αρτέτα και αφού την έλεγξε με υποδειγματικό τρόπο, ξεκίνησε να κάνει γκελάκια, με τον προπονητή του να πηδά στην πλάτη του διεθνούς εξτρέμ, με τους δυο τους να γελάνε.

Δείτε το στιγμιότυπο: