Η Ίντερ πλησιάζει στην απόκτηση του Κιέζα

Ο Αντονι Ιραόλα δεν υπολογίζει τον Φεντερίκο Κιέζα και τον Ιανουάριο ο Ιταλός επιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα του. Εχοντας ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στις δύο πρώτες του σεζόν στη Λίβερπουλ υπό τον Αρνε Σλοτ, ο 28χρονος εξτρέμ θέλησε να πείσει τον νέο κόουτς της αγγλικής ομάδας, αλλά ο Βάσκος δεν τον έχει στα πλάνα του.

Ετσι στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο εκτιμάται πως θα επιστρέψει στο ιταλικό πρωτάθλημα, με Γιουβέντους και Νάπολι να έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του, αλλά η Ιντερ είναι πιο κοντά στην απόκτηση του, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «The Sun». Ο Κιέζα έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι τον Ιούνιο του 2028, αλλά μ' ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ η διοίκηση των «κόκκινων» θα δεχθεί να τον παραχωρήσει τον χειμώνα.