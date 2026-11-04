«Ντόπες» των οπαδών της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στους ποδοσφαιριστές πριν τον Παναθηναϊκό - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ (05/11, 22:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, με τους «πράσινους» να θέλουν να συνεχίσουν το πολύ καλό τους ξεκίνημα και να κάνουν την τρίτη τους ευρωπαϊκή νίκη.

Η Βουλγαρική ομάδα το πρωί της Τετάρτης ταξιδεύει με προορισμό την Αθήνα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Βασίλ Λέφσκι», με την αναχώρηση της αποστολής να πραγματοποιείται σε «καυτό» κλίμα, αφού οι οπαδοί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.