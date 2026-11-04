Χουάνκαρ: «Είχα τρομάξει αρκετά, έχασα προσωρινά την ακοή μου - Χρωστάω πολλά στον Μουρίνιο»

Ο Χουάνκαρ μίλησε στην ισπανική εφημερίδα «SPORT» με αφορμή την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφια (04/11, 19:45) με τον άλλοτε Ισπανό αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού να θυμάται το πέρασμά του από τη «Βασίλισσα» κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ.

Ο Ισπανός αναφέρθηκε επίσης στη θητεία του στον Παναθηναϊκό και στις εμπειρίες που αποκόμισε από το πέρασμά του από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ μίλησε και για την κροτίδα που έσκασε πολύ κοντά του σε μια αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χουάνκαρ:

Πώς είναι η ζωή ενός ποδοσφαιριστή μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση;

«Πίστευα ότι θα το αντιμετώπιζα πιο δύσκολα. Είναι μια τεράστια και αρκετά έντονη αλλαγή. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι είμαι καλά. Προσαρμόζομαι στη νέα κατάσταση και στον διαφορετικό τρόπο ζωής. Πλέον τα βλέπω όλα από μια άλλη πλευρά. Είναι διαφορετικό να παρακολουθείς το ποδόσφαιρο απ' έξω και διαφορετικό να το ζεις μέσα στο γήπεδο».

Το να είσαι τόσο αγαπητός σε τόσες διαφορετικές ομάδες είναι κάτι δύσκολο. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

«Είναι κάτι που συζητάω συχνά με τους δικούς μου ανθρώπους και πραγματικά αισθάνομαι ευγνώμων. Σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκα, έφυγα με καλές σχέσεις. Ο κόσμος με αγάπησε πολύ και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα.

Στο τέλος, φυσικά, ο κόσμος ερχόταν στο γήπεδο για να δει πώς παίζω ποδόσφαιρο. Ωστόσο, για μένα ήταν σημαντικό να με γνωρίσουν και ως άνθρωπο, να καταλάβουν ότι είμαι καλός χαρακτήρας και ότι έχω τις δικές μου αξίες».

Ήταν δύσκολο να αποφασίσεις να σταματήσεις το ποδόσφαιρο;

«Ναι, ήταν δύσκολο. Στην πραγματικότητα, αναγκάστηκα να αποσυρθώ εξαιτίας ενός τραυματισμού στη μέση. Το μυαλό μας θέλει να συνεχίσουμε, αλλά το σώμα δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί. Είναι μια απόφαση που πραγματικά δυσκολεύεσαι να πάρεις».

Παραμένεις ο πρώτος ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες της Ρεάλ στον οποίο έδωσε ντεμπούτο ο Μουρίνιο κατά την πρώτη του θητεία.

«Ναι, θυμάμαι ότι ήμουν ο πρώτος που έκανε ντεμπούτο και είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος. Ακόμη περισσότερο τώρα, με την κατάσταση που επικρατεί στη Ρεάλ και τον Μουρίνιο να βρίσκεται ξανά εκεί. Το λέω πάντα: ένα μέρος από όσα κατάφερα στην καριέρα μου το οφείλω στον Μουρίνιο, επειδή μου έδωσε εκείνη την ευκαιρία».

Ανάμεσα σε όλους τους ποδοσφαιριστές της Καστίγια, ο Μουρίνιο επέλεξε εσένα για την πρώτη ομάδα. Πώς αισθάνθηκες;

«Φαντάσου! Εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε μια φούσκα. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Ξαφνικά ανεβαίνεις για προπονήσεις με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, δίπλα σε ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, όπως αυτούς που είχε πάντα η Ρεάλ. Μέχρι να βρεθείς πραγματικά εκεί, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι συμβαίνει».

Σου θυμίζει η σημερινή Ρεάλ Μαδρίτης εκείνη της εποχής σου;

«Ναι, απόλυτα. Η Ρεάλ είχε ήδη πάει πολύ καλά μαζί του. Ήταν ένας προπονητής ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, εκτός από τους δημοσιογράφους, επειδή συχνά είχε προστριβές μαζί τους. Ωστόσο, αυτό συνέβαινε κυρίως επειδή ήθελε να προστατεύει τους ποδοσφαιριστές του. Είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης».

Είχε καλύτερο ρόστερ στην πρώτη του θητεία ή τώρα;

«Θα έλεγα ότι τότε είχε καλύτερη ομάδα. Υπήρχαν ο Τσάμπι Αλόνσο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπενζεμά, ο Εζίλ, ο Σάμι Κεντίρα... Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική ομάδα. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν διαφορετικές εποχές και το σημερινό ρόστερ είναι επίσης εξαιρετικό».

Περίμενες ότι ο Κεντίρα θα κατέληγε στο προπονητικό επιτελείο του Μουρίνιο;

«Όχι, πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν μπορούσα να τους φανταστώ μαζί σε αυτούς τους ρόλους και δεν είχα ιδέα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ο Κεντίρα με βοήθησε πάρα πολύ όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα. Χαίρομαι πολύ τόσο για εκείνον όσο και για τον προπονητή, που επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης».

Τι κάνει ο Μουρίνιο για να κερδίζει τον σεβασμό των ποδοσφαιριστών;

«Τίποτα ιδιαίτερο. Θα έλεγα ότι η ίδια του η παρουσία και το όνομά του επιβάλλουν τον σεβασμό στους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν τέτοιο προπονητή μέσα στα αποδυτήρια».

Πώς είναι η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα;

«Δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά όλα τα αθλήματα. Το βόλεϊ, το πόλο, το μπάσκετ... Είναι πραγματικά τρέλα! Θα το διαπιστώσετε και εσείς. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα επισκεφθεί ένα καινούργιο γήπεδο, το οποίο νομίζω ότι κατασκευάστηκε πριν από περίπου τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο το ζουν με απίστευτο τρόπο. Το συγκεκριμένο γήπεδο ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα όταν αγωνιζόμουν στον Παναθηναϊκό».

Υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των ελληνικών ομάδων;

«Ναι, τεράστια αντιπαλότητα! Και δεν είναι μόνο το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Υπάρχουν επίσης τα Ολυμπιακός - ΑΕΚ, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ - Άρης Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες αντιπαλότητες. Γι' αυτό λέω ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα το ζουν με διαφορετικό τρόπο. Από όσα έχω δει, στην Ισπανία το ποδόσφαιρο το ζουν με απίστευτο πάθος, αλλά θα έλεγα ότι στην Ελλάδα το ζουν λίγο περισσότερο».

Το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί τα τελευταία χρόνια προορισμό για πολλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές.

«Το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος έχει αλλάξει πάρα πολύ, προς το καλύτερο. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που τόσοι ποδοσφαιριστές, και ειδικά Ισπανοί, επιλέγουν να αγωνιστούν εκεί. Η παρουσία ξένων και Ισπανών ποδοσφαιριστών βοηθά το πρωτάθλημα να βελτιώνεται. Το επίπεδο έχει ανέβει και, από οικονομικής πλευράς, οι ομάδες στην Ελλάδα πληρώνουν αρκετά καλά. Παρακολουθώ πολλούς αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος».

Έχεις αναρρώσει πλήρως από το πρόβλημα στο αυτί σου;

«Είμαι εξαιρετικά. Πριν από λίγο καιρό έκανα ξανά εξετάσεις και όλα είναι απολύτως καλά. Εκείνη τη στιγμή είχαμε τρομάξει αρκετά, επειδή όταν έφτασα στο νοσοκομείο είχα σημαντική απώλεια ακοής. Αυτό συνοδευόταν από ιλίγγους, ζαλάδες και άλλα συμπτώματα. Ωστόσο, από τότε και μετά, η ζωή μου συνεχίζεται κανονικά. Πλέον είμαι απολύτως καλά».

Για την αγάπη που εισέπραξε στην Ελλάδα:

«Έφυγα με πολύ καλές σχέσεις από εκεί. Η αγάπη που έχω για τους ανθρώπους και η αγάπη που έχουν εκείνοι για μένα είναι κάτι που φαίνεται».