«Παρών» στο Σεραφίδειο ο Μαρσέλο για το ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης - Φωτογραφίες

Στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μαρσέλο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του γιου του, Έντσο Άλβες, ο οποίος αγωνίζεται στην Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League διεξάγεται λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδινή μονομαχία της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Ο άλλοτε σπουδαίος αριστερός μπακ των «μερένχες» και του Ολυμπιακού βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Ένωσης μαζί με τη σύζυγό του, τραβώντας φυσικά τα βλέμματα των φιλάθλων και των μικρών φίλων του ποδοσφαίρου που βρίσκονται στο σημείο.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που ο Βραζιλιάνος επισκέπτεται την Αθήνα για να στηρίξει τον γιο του. Είχε βρεθεί και πέρυσι στην Ελλάδα, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.