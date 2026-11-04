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Οριστικά χωρίς τον Λεπόλ η Ρεν απέναντι στον Ολυμπιακό

Αποδυναμωμένη θα υποδεχτεί το απόγευμα η Ρεν τους «Ερυθρόλευκους»

Οριστικά χωρίς τον Λεπόλ η Ρεν απέναντι στον Ολυμπιακό
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Με δύο σημαντικές απουσίες θα υποδεχθεί η Ρεν τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, καθώς ο Φρανκ Αϊσέ δεν μπορεί να υπολογίζει σε δύο ποδοσφαιριστές του.

Η σημαντικότερη απώλεια για τη γαλλική ομάδα αφορά τον βασικό της επιθετικό, Εστέμπαν Λεπόλ. Ο στράικερ δεν κατάφερε να προπονηθεί την παραμονή της αναμέτρησης, καθώς δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής.

Από το παιχνίδι θα απουσιάσει επίσης ο αριστερός μπακ Πρέμισλαβ Φρανκόφσκι, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή του.

Στα θετικά για τη Ρέν, ο Μπρις Σαμπά επιστρέφει στην αποστολή έπειτα από αρκετό διάστημα απουσίας, ενώ διαθέσιμοι είναι και οι Ρονζιέρ και Αΐτ Μπουντλάλ, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί αμφίβολοι ενόψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους.

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